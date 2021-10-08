人民网北京10月8日电 （记者李楠桦）今天上午，国新办举办新闻发布会，发布《中国的生物多样性保护》白皮书。生态环境部副部长赵英民出席发布会并介绍，生物多样性为人类提供了丰富多样的生产生活必需品、健康安全的生态环境和独特别致的自然景观文化等，是人类赖以生存和发展的重要基础，关系人类的福祉。

“在COP15即将召开之际发布《中国的生物多样性保护》白皮书，向世界展示中国生物多样性保护的理念、举措和成效，为全球生物多样性保护贡献中国智慧，具有非常重要的现实意义。”赵英民表示，中国是全球生物多样性最为丰富的国家之一，也是最早签署和批准联合国《生物多样性公约》的缔约方之一，中国高度重视生物多样性保护、不断推进这项工作与时俱进、创新发展。

赵英民指出，白皮书发布的意义主要包括以下四方面：

一是首次以白皮书形式，全面介绍了中国在生物多样性保护领域开展的工作。中国将生物多样性保护作为生态文明建设的重要内容和推动高质量发展的重要抓手，生物多样性保护的相关要求被纳入经济社会发展的各方面、各领域，而且动员全社会各方面的力量共同保护生物多样性。

二是集中展示了中国生物多样性保护的理念、行动和成效，表明中国对全球生物多样性保护的贡献。白皮书详细阐述了中国坚持人与自然和谐共生理念，全面提高生物多样性保护成效、提升生物多样性治理能力，以及深化全球生物多样性领域交流合作的创新举措和丰硕成果，向世界展现了中国在生物多样性保护领域的大国担当和决心。同时，也表达了为世界携手应对全球生物多样性挑战的信心和主张。

三是总结提炼了中国生物多样性保护的实践和经验，为共建地球生命共同体提供中国智慧。作为万物和谐美丽家园的维护者、建设者、贡献者，中国积极探索、勇于实践，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路。恰逢COP15召开之际，通过发布白皮书分享我国生物多样性治理经验，将为全球应对生物多样性丧失和生态系统退化风险挑战树立信心，对推动达成兼具雄心与务实的大会成果，推动形成更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理体系发挥重要的作用。

四是激发全社会生物多样性保护积极性，加快推进人人有责、人人尽责、人人享有的生物多样性治理进程。生物多样性为人类提供了赖以生存和发展的重要物质基础，保护生物多样性是每个国家、每个组织、每一个人的责任和义务。中国将以白皮书发布为契机，认真履行国际公约，持续广泛推进生物多样性保护各项工作，动员和凝聚全社会力量参与生物多样性保护，为生物多样性保护提供强大而持久的动力。

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