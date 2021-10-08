人民网记者 乔雪峰

近日，中国物流与采购联合会发布了2021年9月份中国大宗商品指数，该数据为100.3%，较上月小幅回升0.8个百分点。

对此，中国物流与采购联合会相关负责人分析称，综合来看，市场供需关系有所改善，库存水平小幅下降，大宗商品市场运行整体向好。

国内大宗商品市场需求开始回升 商品库存小幅下降

数据显示，2021年9月份，我国大宗商品供应指数为99.4%，较上月回落0.1个百分点，指数三连降至近九个月以来的最低点。从各主要商品情况来看，本月钢铁、有色金属和汽车供应量继续下降，化工供应量重回下降区间，成品油供应量增速减缓，原煤供应量增速加快，铁矿石供应量止跌回升。

2021年9月份，我国大宗商品销售指数触底反弹，当月较上月回升2.4个百分点，升至近五个月以来的最高。各主要商品中，本月除铁矿石销售量继续减少外，其余品种均呈现增加格局。

2021年9月份，我国大宗商品库存指数较上月回落1.8%，为99.7%，为近四个月以来的最低，商品库存量时隔三个月后再现下降格局。各主要商品中，钢铁、原煤、有色金属和汽车库存量均较上月有所减少，铁矿石、成品油和化工库存量虽有增加，但增速较上月均有减缓。

国内大宗商品市场显露回暖迹象 未来将持续向好

上述负责人表示，从发布的数据可以看出，国内大宗商品市场显露回暖迹象，但回暖力度不及往年同期。“各分项指数中，供应和库存指数继续下跌，销售指数触底发弹。”

上述负责人认为，进入10月份，预计我国供需双侧将持续发力，加之为应对经济下行压力，政策支持将进一步加码。“宏观、微观双双利好的情况下，国内大宗商品市场运行情况将持续向好。”

中国物流信息中心研究员李大为分析称，从本月指数的变化情况来看，受传统施工旺季来临、稳增长力度加强等因素的提振，大宗商品市场需求有所改善。与此同时，在多地“能耗双控”政策影响下，在局部限电“一刀切”的压制下，国内商品大范围限产，供给端受到明显挤压。

李大为表示，从目前供应端压减产量的情况看，效果明显，由此预计，今年四季度国内大宗商品市场基本面可能会比预想的要好得多。

李大为进一步指出，不过，目前国内制造业增速有所回调，全球宏观经济仍具有较强的扰动性，也将给国内大宗商品市场带来诸多的不确定性。

制造业增速有所回调 新动能继续保持较好增长势头

近日，9月份中国制造业采购经理指数（PMI）发布，数据为49.6%，较上月下降0.5个百分点，在连续18个月运行在扩张区间后，落入50%以下。

李大为分析称，9月份PMI指数继续下降，且已低于荣枯线，表明经济下行压力加大。订单类指数继续下降，反映需求不足为最突出困难的企业达调查企业的三分之一以上，表明需求特别是内需不足的问题进一步发展。与此矛盾的是价格类指数继续提高，表明非市场因素导致的结构性供求缺口仍未消除。

李大为认为，受需求不足和成本上升的双重挤压，企业的预期不好，生产经营活动预期指数明显下降。受此影响，生产指数、采购量指数等生产经营活动指标继续下降，反映制造业下行压力有所加大。

数据显示，9月份，我国新动能继续保持较好增长势头，增速明显快于制造业整体。李大为指出，综合来看，我国新动能市场供需增速平稳较快，活力不断增强，有利于推进经济高质量发展，优化能耗结构。

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