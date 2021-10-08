人民网北京10月8日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至10月6日，白鹤滩水电站首批投产发电的1号和14号机组，均实现安全稳定运行100天。目前，白鹤滩水电站已有4台机组投产发电，累计发电量突破70亿度，发挥了电力保供作用。

据介绍，白鹤滩水电站左右两岸共布置16台我国自主设计研发的单机容量100万千瓦水轮发电机组，单机容量位居世界第一。今年6月28日，白鹤滩水电站左岸1号机组和右岸14号机组顺利投产发电。

白鹤滩水电站右岸14号机组。受访者供图

“自白鹤滩水电站首批2台机组投产发电以来，我们24小时不间断采集机组运行各项关键数据。现场观测和相关数据表明，两台机组负荷运行稳定，各部温度、摆度、振动正常，各系统运行工况良好。”三峡集团白鹤滩工程建设部有关负责人表示。

据了解，白鹤滩水电站位于四川省凉山州宁南县和云南省昭通市巧家县交界的金沙江河道上，总装机容量1600万千瓦，是世界在建最大水电工程，建成后将成为仅次于三峡工程的世界第二大水电站，预计2022年7月全部机组投产发电。

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