王仁宏

当今信息社会，信息如同阳光、空气和雨露一样，已成为每个人生存发展不可或缺的基本要素。如何让老年人、残疾人等特殊群体能够没有门槛、平等便捷地获取信息，顺畅地使用以互联网应用为核心的新一代智能技术，成为国家现代化建设和社会更加文明进步的一道必答题。

建设全面信息社会，老年人、残疾人一个不能少。推进政府网站、政务新媒体适老化与无障碍改造，成为各地消除“数字鸿沟”的一项重要工作目标。

2020年11月24日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知（国办发〔2020〕45号）》，对包括政府在内的互联网应用实施适老化及无障碍改造进行部署。

2020年12月24日，工业和信息化部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案（工信部信管〔2020〕200号）》，在专项行动首批优先推动的网站中，政府单位网站占到三分之一。

2021年8月24日，国办公开办发布《消除“数字鸿沟”，推进政府网站、政务新媒体适老化与无障碍改造的通知（国办公开办函〔2021〕28号）》，将适老化和无障碍作为政务集约化平台的基本功能，并对政务互联网应用适老化和无障碍改造的实施标准提出要求。

在国家有关部委的指导支持下，中国互联网协会的组织实施下，“中国政务信息无障碍公益行动”制定了“政府互联网应用适老化及无障碍公益实施方案”，对部委和省、地市（县区）政府网站、政务新媒体的适老化及无障碍改造提供公益免费支持，对部委和省、地市政府即将开展的将适老化及无障碍纳入网站集约化平台基础功能的建设，提供公益免费建设支持。

据了解，为支撑工信部专项行动首批优先推动的各政府单位网站完成改造工作，助力推进国办公开办工作要求落实，公益实施方案计划联合各省政府门户网站管理部门、各省信管局和各地市政府门户网站管理部门，通过提供标准规范解读、建设方案指导和公益免费改造兜底等多种形式，为各级人民政府开展政务互联网应用适老化及无障碍改造工作提供全方位支持。

目前，全国政协、北京市、青海省、海南省、浙江省、江西省、贵州省等单位门户网站均采用了“中国政务信息无障碍服务体系”，完成了适老化及无障碍建设；尤其是北京市，在首都之窗的组织下，下属60多家直属单位网站已经通过集约化公益建设方式，完成了适老化及无障碍建设。

据“中国政务信息无障碍公益行动”工作人员介绍，本次实施方案将继续坚持公益免费改造方式，并计划在今年内，支持部委、各级政府政务与公共事业单位的互联网应用无障碍改造，从2022年开始将公益范围扩大至文化教育、卫生医疗、社会团体和公益组织等与民生密切相关的非盈利组织，力争在2023年前实现上述目标。

“目前全国党政机关事业单位的网站约有12.4万个，移动应用（APP）和第三方平台应用等各类政务新媒体数量接近10万个，文、教、卫等非营利组织网站数量接近20万，移动应用（APP）和第三方平台应用数量约达3万左右。如若全部为公益免费改造，预计将可节约社会各界约400亿元的资金投入。”该工作人员表示。

(责编：王仁宏、吕骞)