人民网北京10月8日电 （黄盛）近年来，我国母基金行业在发展中逐渐呈现出参与主体多元化、资金来源多元化及投资策略多元化的特点。通过发挥价值发现功能和金融资源有效配置功能，引导了更多的社会资本有序流向创新企业，推动了科技产业化、产业科技化，一定程度上促进了实体经济的发展。

日前发布的《2021年上半年中国母基金全景报告》显示，截至2021年6月30日，中国母基金共包括320支。其中，政府引导基金236支，总管理资金规模达到25232亿元人民币，相对2020年底统计的在管资金规模增长14.76%；市场化母基金84支，总管理资金规模6783亿人民币，较2020年底统计的在管资金规模5803亿元增长16.89%。全部320支母基金目前总管理规模达32015亿元，相比2020年底增长15.2%。

对此，国务院发展研究中心金融所副所长陈道富表示，母基金正在促进经济高质量发展方面发挥重要的作用。由于母基金自身的特殊性，需要在股权方面做专业化的分层设计，以实现放大杠杆和风险隔离的作用。他认为，当下中国母基金行业正处在全量优化的阶段，激励约束机制的设计是推动母基金健康发展的关键。

中国保险资管协会执行会长兼秘书长曹德云表示，基于自身资产负债匹配的需要，增加权益类资产配置，提高投资收益等因素，保险资金对私募股权基金投资的意愿较强。从保险资金股权投资数据来看，2019年保险资金股权投资金额同比增长了14.4%，2020年投资金额同比增长了13.5%，保险资金投资股权的增长势头良好。但保险母基金十分注重自身的安全性，注重风险可控，注重GP的管理能力、专业水平、服务质量、价值提升能力等。

中国投资协会副会长、创投委会长沈志群认为，母基金的功能不仅增加行业管理的资产规模，还通过对市场众多基金进行专业测评，精准选择、优化投资，实现基金管理机构的结构调整，解决行业大而不行、多而不优的问题。

中国国际科技促进会母基金分会会长唐劲草说：“母基金强，则创投聚；创投活跃，则产业兴。总体来看2021年上半年中国母基金行业增速非常快，特别是地级市和省会城市为主力的母基金迎来爆发。与此同时，地方政府引导基金正在走向规范化发展，绩效评价体系日渐完善。”唐劲草分析认为，随着不少母基金返投比例的放宽和容错免责机制的健全，市场正在倒逼地方产业引导基金走向市场化，并呈现多元化、专业化、产业化的特点。

另有行业人士表示，推动母基金行业的高质量发展，还需要进一步完善宏观定位引导和微观约束机制，强化全套激励约束机制，以便于母基金更有效促进实体经济发展。

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