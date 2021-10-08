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服务国家战略助力经济创新发展 千亿级国企结构调整基金二期成立 

2021年10月08日21:04 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者杜燕飞）按照国务院批复的中国国有企业结构调整基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）10月7日在无锡正式成立。

据了解，国调基金二期由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿元的国调基金二期。这是国资委委托中国诚通发起设立的第3只“国字号”基金。

“国调基金二期的设立将有利于充分发挥国有资本运营公司平台作用，创新国有资本投融资方式，通过基金市场化运作方式，更好服务国家战略和新阶段国有企业改革，更大限度提高国有资本配置效率，为加快建设世界一流企业、推动国民经济高质量发展作出更大贡献。”国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，要充分发挥国家级基金的引领示范作用，重点支持国有骨干企业新兴业务培育、关键技术突破和传统产业升级改造，加大对产业链链长企业投资力度，更好地服务于国家战略的落实落地。

专家认为，通过设立国调基金二期，可以通过市场化方式聚集央企存量资金，吸引社会资本，有利于实现资本管理专业化和资本流动市场化，对于优化国有经济布局和结构调整，更好地保障国家战略实施具有重要意义。

中国诚通党委书记、董事长朱碧新表示，此次在无锡注册设立的是国调基金二期首只平行基金——长三角基金，由中国诚通携手无锡作为主发起人，联合8家央企共同成立，注册资本737.5亿元，将重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医药、集成电路、高端装备制造、下一代信息网络、人工智能、新材料、新能源及新能源汽车等领域，致力于推进国企央企结构调整和转型升级、助力中国经济创新发展。

据朱碧新介绍，为推进国资国企改革、优化央企布局结构调整，2016年9月，受国资委委托，中国诚通联合9家国有企业发起设立了总规模3500亿元、首期1310亿元的国调基金。5年以来，国调基金通过股权投资方式，推动航空、电力、能源、航运等关键性产业结构调整和转型升级，参与通信、高端制造等核心领域的混改，助力有关重点国企改革脱困，加大对集成电路、5G、新能源等前瞻性战略新兴产业投资布局，较好地实现了推动国企结构调整、市场化投资回报和推动资本运营公司改革试点的“三重目标”。

数据显示，截至今年6月底，国调基金已交割项目125个，投资金额超过1000亿元，82%为央企及相关项目，累计实现利润近150亿元，累计回收投资基金及各项收益近400亿元。

(责编：王仁宏、吕骞)

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