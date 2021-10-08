人民网北京10月8日电 （记者杜燕飞）10月7日，随着最后一台机组顺利吊装，世界海拔最高的风电场项目——西藏哲古分散式风电场10台机组全部机组吊装完成。

“西藏哲古风电项目是我国超高海拔风电科研示范项目，它的机组全部实现吊装，为我国超高海拔风电项目开发提供了建设运行数据支撑，并推动风电行业在超高海拔区域的技术探索。” 三峡集团西藏公司哲古风电项目负责人陈雪峰表示，下一步，三峡集团还将在哲古风电场投资建设250兆瓦风电项目，助力当地经济社会发展。

西藏哲古风电项目位于喜马拉雅山北麓的西藏山南市措美县哲古镇，地处海拔4850米至5500米之间，机舱最高海拔达5139.1米，项目总装机22兆瓦，包含5台单机容量为2.2兆瓦的直驱机组、5台单机容量为2.2兆瓦的双馈机组，配套建设1座110千伏升压站。

据陈雪峰介绍，西藏哲古风电项目所在地属高寒气候，夏季时间短，冬春季时间长，昼夜温差大，气温低、风速高，空气干燥，氧气稀薄，强太阳辐射和电离辐射，气候条件恶劣。但当地丰富的风力资源为风力发电提供了得天独厚的条件，项目年等效满负荷利用小时数可达2684小时，年上网电量约为5900万千瓦时。

“项目建成后，将形成超高海拔风电场开发一系列解决方案，为类似区域大规模风电开发提供研究成果和工程借鉴，将助力我国超高海拔水风光多能互补基地的建设。” 陈雪峰表示，这既可有效带动当地社会经济发展，又能与当地哲古湖旅游景区开发建设深度融合。在有效改善当地能源结构的同时，还丰富了旅游资源，为振兴乡村经济、促进当地社会发展提供了新路径。