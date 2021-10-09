人民网北京10月9日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，今年以来，农业农村部部署开展种业监管执法年活动和保护种业知识产权专项整治行动，目前，各地扎实推进整治措施落实落地，严惩种业侵权违法行为，取得初步成效，全国已查办种业违法案件4000多件。

据农业农村部介绍，针对媒体反映的小麦“三无”种子等违法线索，农业农村部第一时间要求安徽省核查处理，派出工作组实地督导检查。同时将查处“三无”种子作为秋季市场检查重点内容，扩展到全国范围。安徽省迅速启动为期一个月的专项整治，全省已排查发现“三无”种子违法线索24条，立案调查21件，移交公安7件，行政拘留5人。

针对套牌侵权案件，各地严格执法，重拳打击。浙江省侦破“甬优”系列水稻品种侵权案，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额157万元；甘肃张掖农业执法部门组织销毁侵权在田制种玉米50余亩和违法转移玉米种子10余吨；海南省农业农村、公安部门联合开展西甜瓜种子专项执法，立案6起，查扣涉案种子16000余袋，价值300余万元；河北省破获特大生产销售伪劣种子案，涉案金额2000余万元；河南省破获玉米假种子案，涉案金额300万元。同时，新疆、内蒙古等地，针对哈密瓜品种侵权、玉米非法制种等案件线索，正在进行严格核查，一经查实，将依法严惩。

农业农村部表示，下一步，将加大种业市场监管力度，督促案件线索查办，强化行政执法与刑事司法紧密衔接，形成打击合力，严惩套牌侵权、“三无”种子等违法行为，全面净化种业市场，为种业振兴营造良好环境。

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