人民网北京10月9日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2021年9月份中国物流业景气指数，数据为54%，较上月回升4.5个百分点。2021年9月份中国仓储指数为51%，较上月回升0.2个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉表示，9月份，随着“金九银十”生产建设旺季的到来和中秋、国庆两节的来临，物流需求趋旺，业务活跃，扭转了连续四个月回落的走势，各分项指数均有明显回升。

何辉分析称，从区域看，东中西部均位于景气区间。从行业看，铁路运输业、道路运输业、仓储业和邮政业均回升至较高景气区间。从企业规模看，大、中、小、微企业均较上月有所回升，其中大型物流企业和微型物流企业回升幅度较大。

新订单指数回升，市场需求保持增长。9月份，新订单指数为53.3%，比上月回升4.4个百分点，显示出物流市场订单增加，业务需求旺盛。

固定资产投资完成额指数回升，物流基础设施趋于改善。9月份，固定资产投资完成额指数为51.3%，回升0.9个百分点，反映出物流运行的基础设施条件呈现改善态势。

从业人员指数回升，物流就业形势平稳。9月份，从业人员指数为50.8%，回升1.2个百分点，物流从业人员就业形势稳定。

主营业务成本指数回升，企业成本压力犹存。9月份，主营业务成本指数为55.7%，较上月回升2.9个百分点。显示在业务量增长的背景下，物流企业成本压力有所增加。

何辉最后表示，从后期走势看，新订单指数和业务活动预期指数分别为53.3%和60.6%，预示随着物流运行的需求基础进一步巩固，物流业务活动仍将延续平稳走势。

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