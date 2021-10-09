周宇宁

原标题：第四届进博会：签约参展企业数量超过上届

第四届中国国际进口博览会将于11月5-10日在上海如期举办，在商务部日前召开的新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，第四届进博会各项筹备工作正按计划有序推进，签约参展企业数量超过上届。

发布会现场 中国经济网记者 周宇宁/摄

束珏婷介绍，自2018年以来，进博会已成功举办三届，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”作用日益凸显，为各国提供了更多市场机遇、投资机遇和增长机遇，为加快构建双循环新发展格局、建设开放型世界经济和构建人类命运共同体贡献了积极力量。

目前，第四届进博会各项筹备工作正按计划有序推进。企业招展方面，坚持综合性组展、专业化办展，展览面积超过36万平方米，签约参展企业数量超过去年，特装率达到95.9%，世界500强和行业龙头企业参展踊跃，回头率超过80%，高于上届水平，境外中小企业组团参展企业数增加30%。企业展招商方面，利用大数据强化专业招商，首次面向参展商和相关单位定向邀请专业观众，已组建39个交易团、近600个分团。充分发挥招商路演作用，18场线上线下的路演活动共有2700余家采购商出席；200余家参展商和500余家采购商通过展前供需对接会提前对接，促进洽谈成交。

第四届进博会在国家展方面，首次采用了三维建模、虚拟引擎等技术举办线上国家展，为各参展国搭建虚拟展厅，通过图片、视频3D模型等多种形式展示参展国的发展成就、优势产业、文化旅游、代表性企业等领域特色。虹桥论坛方面，将举办主论坛和13场分论坛，涵盖健康经济、绿色发展、消费升级，数字经济、智能科技、农业发展、知识产权、金融等全球前沿领域和产业热门话题，并邀请境内外的嘉宾线上线下同步参会，积极为全球经济复苏和推动构建人类命运共同体贡献“虹桥智慧”。

在常态化疫情防控的前提下，为更好服务进博会的参展企业，确保展品安全有序，应到尽到。束珏婷介绍，自8月中旬起，商务部就协调各展务服务商在进博会场馆内驻场办公，精准对接展品运输等展务需求。9月27日，首批申报进境的展品已顺利通关。除在展品运输方面给予参展企业充分保障外，目前，特装搭建、展台图纸申报审核等展务工作正在全面对接，证件注册和餐饮保障、环境卫生等现场服务保障工作也在有序落实。

(责编：赵超、陈键)