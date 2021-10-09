人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财政部印发《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》 明确七种情形资产应予以处置

2021年10月09日16:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月9日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范中央行政事业单位国有资产处置行为，维护国有资产安全和完整，保障国家所有者权益，近日，财政部制定并印发《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》明确，中央行政事业单位国有资产处置方式包括无偿划转、对外捐赠、转让、置换、报废、损失核销等。中央行政事业单位国有资产处置应当遵循公开、公正、公平和竞争择优的原则，按照规定权限履行审批手续，未经批准不得自行处置。

以下七种情形的中央行政事业单位国有资产应当予以处置：①因技术原因确需淘汰或者无法维修、无维修价值的；②涉及盘亏等非正常损失的；③已超过使用年限且无法满足现有工作需要的；④因自然灾害等不可抗力造成毁损、灭失的；⑤因单位分立、合并、改制、撤销、隶属关系改变或者部分职能业务调整等而移交的；⑥发生产权变动的；⑦依照国家有关规定需要处置的其他情形。

针对中央行政事业单位国有资产处置收入，《办法》规定，除国家另有规定外，处置收入应当在扣除相关税金、资产评估费、拍卖佣金等费用后，按照政府非税收入和国库集中收缴管理有关规定及时上缴中央国库。

本《办法》自印发之日起施行。此前颁布的有关行政事业单位国有资产处置管理规定，与本办法相抵触的，以本办法为准。《中央级事业单位国有资产处置管理暂行办法》（财教〔2008〕495号）予以废止。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部印发《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》 明确七种情形资产应予以处置
　　人民网北京10月9日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范中央行政事业单位国有资产处置行为，维护国有资产安全和完整，保障国家所有者权益，近日，财政部制定并印发《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》（以下简称《办法》）。 《办法》明确，中央行政事业单位国有资产处置方式包括无偿划转、对外捐赠、转让、置换、报废、损失核销等。…
财政部、科技部印发《国家重点研发计划资金管理办法》
　　人民网北京10月9日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范国家重点研发计划资金管理和使用，提高资金使用效益，近日，财政部、科技部联合印发《国家重点研发计划资金管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》提出，重点支持市场机制不能有效配置资源的公共科技活动，政府部门不再直接管理具体项目。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部