本报记者 李亚楠

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新疆西梅享誉市场，但是，在产地存储和果品运输方面一直存在短板。在喀什地区伽师县，通过专业团队运营产地仓，当地的西梅今年有了更好出路，为产业加速发展打下了基础、积累了经验。

紫红色的果实上均匀包裹着白色的果粉，芳香甜美。眼下，新疆喀什地区伽师县的西梅采摘期已结束，按照往年的情况，这些果农辛苦一年的成果，早已被运往其他城市的仓库，等待销售。今年，伽师县并没有随着采摘期结束而安静下来。经过分选的果实，被就地送进冷库，再通过陆路或航空，送达千家万户。

从果树上到果盘里，物流至关重要。作为京东物流新疆南疆片区经理，简相龙眼下的任务就是运送这些水果。从8月准备采摘西梅开始，他就驻扎在伽师县，在田间地头和冷库场站留下了一串串脚印。

“产地仓建起来了，开始有果商做产地直邮了”

“看一下明天要出货的单子，提前跟空运那边联系好，冷链车也得安排。”傍晚时分，刚刚把一天的货都发走，简相龙和同事就开始安排第二天的工作。

“过了采摘季，已经没有入库工作了，每天只要按客户需求安排出库就可以了，要是一个多月前的采摘季，每天入库量就有300吨左右。”简相龙说，现在的工作量已经大大减轻，大家逐渐把重心转移到了其他应季水果的物流准备上。

正说着，果商闫少华又发来出货需求，和往年相比，今年的西梅生意做得比较轻松，成本还低：“采摘、分选好之后，装好车直接拉到冷库，一车运费只需要400元，一吨西梅在冷库存放一天需要20元，进库、出库都由冷库的工人装卸，我不用自己找装卸工人，轻松，还省下一大半人工费用。”

今年是闫少华做西梅销售的第三个年头。他说，以前本地没有大规模冷库，收获西梅后，都要租冷链车拉到临近地区入库。时间一久就影响水果质量，光运输费一车就得5000元，而且高峰期还不好找车。“去年不想这么麻烦，就用车直接拉到外地，结果最后5车西梅都烂了。”

今年伽师县政府和广东援疆指挥部共建了一个现代化产业园，其中4座冷库由京东物流负责运营，目前已有两座共2万多平方米投入使用，帮果商解决了存储难题。“过去，我们不敢揽收直接寄往外地的包裹，坏果率太高了。”简相龙说，“现在，产地仓建起来了，开始有果商做产地直邮了。”

有了产地仓，果商们开始试水产地直发零售。果商卜晓晨把收购的西梅都存进冷库，一部分由冷链运输到外地销售，另一部分依然存放在冷库，每天把订单信息发给简相龙的团队，由他们负责发货。“这样能以最快的速度发货给顾客。”卜晓晨说，今年做产地直发零售的同行明显多了起来。

“好东西就要有好保障，这点付出，值”

产地仓的建设离不开当地政府、援疆团队和简相龙团队过去几个月的持续奋战。

“今年4月，建设项目立项，为了赶上西梅采摘季，要在7月底交付使用。我们和政府负责这项工作的干部天天盯工期，结果7月连续下雨影响了施工，好在下雨也延迟了西梅成熟的时间，冷库刚好赶在8月15日开始采摘当天投入使用。”简相龙说，当天，产业园内的路都还没铺好，送西梅进冷库的车没法开进去，都是铲车在前面开道，“虽然难，但好在开始了。”

除了项目建设要赶工期，运营团队的搭建也在同步加紧推进。早在6月，简相龙就开始组建团队、找设备供应商。“由于此前本地没有发展基础，设备和人才都比较短缺。”简相龙说，“技术团队是从上海找来的，负责帮我们进行温度把控。设备供应商也只能从外地找，因为时间太紧张，一些设备还没到位。”

那时，让产地仓运营团队最头疼的，就是冷库前的升降台和升降梯还没有装好。按照仓储设计要求，西梅本应用叉车装卸，结果只能靠人工，负责现场管理的彭海峰工作量激增，“即使这样，效率依然不高，晚上七八点开始入库，我们几乎每天都加班到凌晨三四点。”

此外，由于产地仓是当地新设业务，计费模式不同，需要重新调整计费系统。在地区负责人的支持配合下，在乌鲁木齐负责仓储工作的赵梅梅7月底赶到伽师县接下了这项工作，“调完系统，还要负责对账、盘库，每天盘完库都头昏眼花的。”赵梅梅说，“好东西就要有好保障，这点付出，值。”

“吸取今年的经验，明年运行会更好”

尽管在新疆从事物流行业近10年，简相龙还是第一次运营产地仓，“第一年肯定会碰到问题，吸取今年的经验，明年运行会更好。”

按照预期，明年还将有两座冷库投入使用，总面积将达到4万多平方米，进出货量肯定会大幅增加，提高效率势在必行。“首先就是设备要抓紧到位，靠人力三四个小时还装卸不完一辆车。等有了升降台，一小时就可以完成，到时候排队进库的情况将会得到极大缓解。”

目前冷库内仅有两套分选设备，大部分分选工作还是在地头由果商请人进行操作。简相龙心里琢磨，要想让产地仓的服务保障更到位，明年要投入更多的分选设备，满足果商的分选需求。

提升效率，人员培训也是重中之重。“现在除了管理团队的几个人，其他人员都是在本地聘用的，没受过专业培训，效率低也是可以预料的。”简相龙打算尽快向公司申请人员招聘和培训，“让更专业的人和团队来做这些事，尤其是技术方面，我们要培养自己的团队。”

在简相龙看来，只要办好这几件工作，几座冷库一定能把产地仓的作用更充分地发挥出来。“现在除了少量西梅是从冷库通过空运直发顾客手中，一些大果商还只是短期存储，然后发往外地的前置仓再进行销售。”简相龙说，前置仓对果农和实力不足的小果商来说是不太现实的，如果可以开发更多空运仓位，提高空运量，冷库就不再是以储存为主了，而是集储存、保鲜、分选、包装、揽收、发货为一体，将发挥更大作用，“目前冷库主要为果商服务，明年想吸引更多果农自己使用，让他们既可以在网上销售，也可以通过冷藏拉长销售时间，在与果商议价时更有底气。”

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 12 版）

(责编：白宇、赵欣悦)