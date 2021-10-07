人民网记者 杜燕飞

“国庆节我们煤炭工人以坚守告白祖国”“在工地上为祖国庆生是我们电力人爱国的最直接方式”“在岗奋斗是我们石油人庆祝节日特有的方式”“国庆七天乐做好天然气管道巡检工作更欢乐”……

举国欢度国庆假期时，有这么一群人，他们奋战在能源保供的第一线，舍小家为大家，以坚守告白祖国，用责任书写着家国情怀，守护着万家灯火，温暖着百姓生活，镌刻下奋斗中国的美丽剪影。

大雁宝日希勒露天煤矿：国庆假期，他以坚守告白祖国

10月1日，于景斌像往常一样早早地出了家门，赶往工作单位——国家能源集团大雁宝日希勒能源公司露天煤矿。这是于景斌参加工作15年来，第15次放弃与家人团聚的美好时光选择值班。

于景斌国庆假期坚守岗位，指挥电铲车挖煤作业。受访者供图

上午7时，刚到单位，于景斌就忙活起来，在工作群中认真查看昨天夜班生产情况，并在笔记本上梳理起今天的工作任务和安全注意事项。

“今天是国庆节，大家都在放假，在这个特殊时期安全这根弦更要绷紧，既然上岗了大家就一定要时刻警醒自己，不要麻痹大意，安全永远第一位……”作为采剥段副段长的于景斌，对今天上岗作业的电铲司机们“唠叨”起来。

上午8时，于景斌与工友们一起奔赴生产现场，与上一班作业人员进行手拉手、面对面“热”交接。这是进入保供关键期的“规定动作”，无缝衔接的生产作业模式，拥有多年工作经验的他们早已驾轻就熟。

“357请注意，你现在作业的区域底板存在裂缝，不要原地拧铲，要拧铲时必须把电铲退到大车碾压过的坚实地段……”“102，现在底板有积水，电铲作业时需要沿水面上方作业，要确保底板不出水……”

一上午的紧张作业过程中，对讲机里不时传来于景斌的指令，现场作业安全有序的推进。按照计划要求，保供关键时期一天需要生产10万吨煤炭，并进行3万立方米的土方剥离。在露天旷野里，10台大型电铲齐动，轰鸣的机械声形成独特的生产奏鸣曲，为祖国送上别样的祝福。

大连发电公司：稳电保供诠释责任担当

“现在正是稳电保供的关键时候，节日值班责任重大，容不得半点马虎。”国家电投东北公司大连发电公司燃料运行分场燃料专工赵鹏一边检查设备一边说。

赵鹏正在检查设备，确保输煤线路畅通。受访者供图

国庆假期，为保证节日期间安全生产工作平稳有序，国家电投东北公司大连发电公司值班人员组成检查组，到圆形煤场查看上煤状态，确保燃料设备运转良好；加强对设备检查力度，保障输煤设备良好运行状态，确保输煤线路畅通；加密巡检次数、加大隐患排查治理，安环部加强安全监督，做到早发现、早处理，不留一丝安全隐患，全力以赴保安全、保供电，履行央企社会责任。

白鹤滩入苏特高压工程虞城换流站：国庆期间建设正“酣”

10月3日，在江苏省苏州市常熟辛庄镇的白鹤滩-江苏±800千伏特高压工程虞城换流站建设现场，工人们正在紧张有序地进行高端阀厅钢结构、直流场电容器组等安装。

白鹤滩-江苏±800千伏特高压工程虞城换流站建设现场。受访者供图

白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程是我国实施“西电东送”的重点工程，起于四川凉山，终于江苏苏州。作为白鹤滩入苏工程的江苏受电端，虞城换流站是世界首座特高压混合级联柔性直流换流站。

“现在每天有将近1500名参建人员在施工现场，等到10月8日首台换流变进场后，全站电气设备安装将全部铺开，参建人数可能还会增加，确保明年能够按期投运。”白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程（土建A包）施工项目部现场负责人张必亮说，“工程工期紧，眼下项目正处在关键时期，大家选择坚守岗位。在工地上为祖国庆生，也是我们表达热爱祖国的最直接方式。”

长春输气站：朱晓东和他的国庆七天乐

10月3日深夜23时30分，国家管网集团吉林天然气公司长春作业区周边万籁俱静，只有管道内天然气呼啸通过的呲呲声，节能灯照在站场设备上，像铺了一层白霜。虽未入冬，但夜间的站场也接近零度，56岁的老党员、综合输气工朱晓东裹着厚厚的大棉服，正拿着工具包，专注地巡查设备。

朱晓东夜间巡检设备，确保天然气管道安全运行。受访者供图

不知不觉一个小时过去了，巡检也到了尾声，朱晓东的手也有点僵了，但看到设备运行正常，他很开心，一天24时响彻在耳边的呲呲声此时也格外悦耳。“我们特别害怕突然静音，如果管道里没动静了，那就是出问题了，所以这气流声听着让人特安心。”朱晓东说。

长春输气站，肩负着俄气南下以及为上百万长春市民供气的重任。“十一”假期，周围的人们都忙着做各种计划，但对朱晓东来说，这7天和平时的7天没什么区别。“我们的坚守是对民生最大保障，国庆七天乐，我们按计划加强巡检保证管道安全也同样欢乐。”他说。

绥中36-1油田：高效换罐稳过节

10月1日6时30分，渤海辽东湾。此起彼伏的对讲机应答声在绥中36-1油田中心平台响起，机械师张海方正有条不紊地指挥着作业。

位于渤海湾的绥中36-1油田作业现场。受访者供图

检查吊点、指挥吊装、连接管线、补充热油……10名维修人员仅用9小时便安全完成平台膨胀罐更换作业，较计划提前3小时恢复热油系统投用，保障了节日期间油田原油外输系统的安全稳定。

这里是我国海上最大自营油田，自1993年投产以来源源不断向外输送“工业血液”。今年国庆期间，油田200余人坚守在渤海辽东湾海域，确保节日期间百姓用气用油稳定。

“深海一号”大气田：节日我在岗，为祖国“争气”

10月4日清晨，工作在我国首个超深水气田“深海一号”的朱华，7点钟早班会结束后迅速来到平台干气压缩机控制间和主变压器间，查看设备的运行温度和压力，确定开关柜状态。

全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站。受访者供图

“‘深海一号’大气田肩负着向粤港澳大湾区和海南岛供气的重任，保障好这里的能源供应是一项光荣的使命。”虽然已经是连续第4个国庆假期在外度过，朱华并不觉得辛苦，他告诉自己的孩子，在岗奋斗是海油人庆祝节日特有的方式。

塔里木油田：“海陆空”齐上阵 助力油气勘探新发现

国庆假期，塔里木油田勘探首个“海陆空”立体作战物探项目——2021年度塔里木盆地库车坳陷中秋构造带中秋西三维地震采集项目陆地、水域、空中各区域物探施工全面铺开。

钻机在戈壁滩上打地震炮井。受访者供图

塔里木油田公司和东方地球物理公司西南物探分公司山地一队等多家单位的1500余名员工，分布在工区内的戈壁、水域、高山、农田间，同时展开测量、钻井、放线等施工，加快寻油找气脚步，以油气勘探新发现向祖国的生日献礼。

(责编：赵超、高雷)