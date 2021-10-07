人民网北京10月7日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近期，我国北方大部持续降雨，黄河中下游、长江支流汉江嘉陵江、海河南系漳卫河等相继发生秋汛。水利部按照“系统、统筹、科学、安全”原则，下足“绣花”功夫，做好预报、预警、预演、预案“四预”文章，坚决守住安全底线。

10月5日23时，黄河出现2021年第3号洪水，水利部维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，并派出7个工作组赴陕西、山西、河南、山东四省抗洪一线指导做好洪水防御工作。

在10月6日水利部召开的防汛会商会上，国家防总副总指挥、水利部部长李国英指出，当前黄河3号洪水已经形成，黄河中下游、汉江上游干支流、海河南系部分河流发生超过警戒水位甚至超过保证水位洪水，小浪底、丹江口、岳城水库将有大流量洪水入库，由于前期水库拦洪运用水位较高，这些水库将出现建库以来最高运用水位；黄河下游河道大流量行洪时间长且仍将持续，堤防、河势控导工程将长时间经受考验，防御形势更加严峻。

据了解，为了既保黄河下游“不漫滩”，又要确保高水位下的水利工程安全，按照下足“绣花”功夫的要求，水利部黄河水利委员会坚持每2小时滚动修订水库调度方案，加密调度频次，精细控制水库调控指标，保证了郑州花园口水文站流量控制在4800立方米每秒左右的调度目标，10月4日至5日，郑州花园口水文站日均流量为4865立方米每秒。

水利部海河水利委员会立足流域水雨情发展态势，紧盯重点水库上游来水和河道关键控制断面水位流量变化，积极协调冀、晋、豫、鲁、津五省市精准精细调度，重点发挥好水库调度“王牌”作用。10月1日以来，水利部长江水利委员会每天进行滚动会商研判，每天编制丹江口水库调度方案并报水利部，印发丹江口水库调度令6个，向陕西、湖北、河南等省发布汛情通报2期。

据统计，截至目前，有2.6万人奋战在黄河下游防洪一线。水利部海河水利委员会漳卫南局共有工程技术人员240人坚守在防汛一线，漳卫河水系各地共计16182人巡堤查险，专业抢险队伍1961人次待命。

李国英强调，水利部门要全力迎战罕见秋汛，高度重视、高度警惕，毫不松懈、毫不轻视，强化岗位、强化责任，精准调度、精准防御，确保实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”防御目标。

(责编：赵超、高雷)