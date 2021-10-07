杜燕飞 黄盛

消费者正在购买网红茶饮。 受访者供图

“我想点手炒多肉葡萄冰，这个跟多肉葡萄有啥关系？”“我想要一份手炒龙眼生椰冰，一份手炒芒芒甘露冰，请问都是现炒吗？”10月2日，在深圳市南头古城的一家茶饮店内，来自广东清远的“90后”小李和朋友一边向店员询问手造茶饮的制作方式和口味特点，一边用手机录下手工调制茶饮的过程。

不仅是网红茶饮门店，还有国风文化体验、乡村民俗活动、博物馆文创打卡……有第三方平台报告显示，今年的国庆消费季呈现五大趋势：新玩法拉动新消费，乡村消费升级提速，红色情怀点亮国庆，国潮国风叫好叫座，海淘出口双向火热。不少商家借用新技术、新创意，升级原有的业态模式，挖掘假日经济的新内涵与外延。

有专家表示，在“假日效应”带动下，激活了节日消费市场，在满足居民节假日消费需求的同时，可以助力更多中小微企业恢复经营，增加就业岗位，推动我国经济高质量发展。

家庭组团“微度假” 感受乡愁挖掘消费新场景

“古村落生生不息。”10月3日，小代在自己的朋友圈这样写到，并配上一组自己拍摄的石头村落照片。照片里的村落正是位于北京西郊的爨底下村。

国庆期间，小代取消了之前计划好的林芝“七日游”，改为和家人一起在北京周边“微度假”，在爨底下村订住古村民宿，和当地人一起摘菜、翻地、捞鱼、晒粮以及制作铁锅炖鱼、腌菜等农家饭菜。

“让假日的生活慢下来，和家人一起深度体验古老村落的烟火气。”小代说，乡村游不再是走马观花的“农家乐”，而是和家人一起在乡间田垄上体验生活的细碎。

乡村民宿正在用新摘水果制作蜜饯。 受访者供图

今年国庆假期，3小时车程的家门口“微度假”受热捧，不少消费者从家乡发掘“身边的诗和远方”。旅游平台飞猪数据显示，近一周，国庆民宿、周边游、租车的预订量环比上一周增长均超100%。其中，10月1日至10月3日，乡村民宿订单量比上月增长超过560%；出游人群中，近7成是“90后”，乡村旅游、红色旅游及租车自驾游备受青睐。

今年由于各地新冠肺炎疫情防控工作不松懈，国庆节期间很多“学生党”选择在所在地游玩。

杭州市民正在体验钱塘潮玩节文化消费。 受访者供图

10月4日，在浙江省杭州市国际创博中心，30组当地家庭在文化平台的组织下，组建起国风小记者团打卡钱塘潮玩节、体验文化消费的乐趣，让孩子们近距离感受榫卯结构、雕版印刷、朱炳仁铜等非遗技艺的制作过程，并设计制作、购买自己感兴趣的国风文创盲盒，体验汉服文化等，使孩子们更好地学习钱塘江诗路文化、交流互动。

“这会让我发现不一样的中国文化，像虎头鞋、紫砂壶、文玩核桃等。”12岁的小航说，国风文化活动让自己假期很充实。

线上线下“家庭购”开拓消费新选择新理念

今年国庆假期，也有不少消费者选择居家过节，线上线下齐发力，家庭餐饮、家居消费成为假期期间的又一亮点。

武汉市民正在选购当地的梁子湖大闸蟹。 受访者供图

国庆假期正值大闸蟹刚刚成熟上市时节，不少消费者走进商超市场选购新鲜上市的大闸蟹。除了阳澄湖大闸蟹，江苏固城湖大闸蟹、湖南大通湖大闸蟹、湖北梁子湖大闸蟹等不少区域性的“小众”大闸蟹品牌亦成为今年消费者“尝鲜”的新选择。

数据显示，这些“小众”品牌的大闸蟹销售额比去年同期增长70%以上，不少用户会通过商家手机APP下订单，在家享用鲜美湖蟹。

在餐饮以外，也有不少家庭趁着假期，或在电商平台上浏览家居用品，或在线下卖场选购新式家居，为装点房屋做准备。其中，绿色、环保、健康，成为他们选择家居产品时首要考虑的因素。

王先生和家人正在挑选不锈钢家居产品。 受访者供图

10月3日，位于北京一家家居建材商城的百能不锈钢家居店铺里，人流攒动，不少市民正在挑选无污染的不锈钢板材。“现在大家都非常注重绿色环保和居住环境的健康。周围很多朋友向我推荐零甲醛的不锈钢家居，说是可以防水、防火、防潮，还可以回收利用。正好国庆假期有时间，看到这边有一家，就过来比较选择一下。”王先生一边选购一边说。

与此同时，线上消费持续发力。京东大数据显示，国庆假期期间，智能电器等销售快速增长，北京、上海等地扫地机器人交易额同比增长约4倍，能满足动态摄影的运动相机交易额同比增长近100%……

专家表示，我国正处在消费结构升级的关键阶段，未来十年、二十年，老百姓在旅游、购物、餐饮、购物等服务领域的消费需求将越来越大，成为助力国内大循环的重要力量。

消费新技术积蓄经济发展新动能

今年国庆假期，无论是家庭组团的“微度假”，还是线上线下的“家庭购”，无不彰显着消费新业态、新模式的不断涌现，其背后是消费新技术、新理念的不断拓展与应用。

数据显示，今年10月1日至月3日，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易60.9亿笔、金额3.29万亿元，日均笔数和日均金额同比涨幅分别为20.69%和22.97%；银联网络的交易金额1.17万亿元，交易笔数到21.49亿笔，日均交易笔数同比增长35.87%……

10月1日，游客在三峡大坝景区合影留念。受访者供图

“目前我国正处于消费升级阶段，假日经济的繁荣正是消费升级的体现。”中央党校（国家行政学院）经济学教研部副主任王小广表示，假日经济是拉动消费的重要引擎，一串串不断刷新的消费数据、一组组富有创意的产品服务，激发着人们更加旺盛的购买需求，为我国经济发展注入强大动能。

“近年来，5G、大数据、云计算、人工智能等新技术的快速应用，正在消费市场引发供给与需求关系的深刻变革，并通过优化消费体验、创新消费场景等方式，激发了大量新的消费需求。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，在持续巩固新冠肺炎疫情防控成果的前提下，各地抓住国庆节等假日时间点激活消费潜力，对推动宏观经济回归常态化运行、畅通国内大循环，具有十分重要的现实意义。

游人如织的景区、人气旺盛的商场、增长强劲的网购……在这个国庆假期，随着消费新业态、新模式不断涌现，以及消费新技术、新理念的不断应用，我国消费潜力加速释放，为经济发展注入强大动能。

(责编：赵超、高雷)