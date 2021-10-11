人民网北京10月11日电 （记者王震）10月11日，应急管理部消防救援局官方微博@中国消防 点名批评淘宝、京东和拼多多平台上多家店铺售卖名为“应付检查假消防喷淋头”的物品：“应付二字赫然在，违法当做噱头卖，生命安全成儿戏，最后你是把谁害？”“生命财产事体大，到底你在应付谁？！”

微博截图

各地消防纷纷转发评论此微博：“不要为了利益而置安全不顾，否则终将害人害己”“竟把违法当作噱头卖，希望平台履行监管职责！”“消防事关人民群众生命财产安全，应付不得！”……

微博留言截图

图片来源：@中国消防

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(责编：王震、吕骞)