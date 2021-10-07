人民网北京10月7日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，10月7日，神舟十三号载人飞船与长征二号F遥十三运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。

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