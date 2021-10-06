人民网记者 车柯蒙

近年来，一款名叫“剧本杀”的游戏火了。其本质是一种角色扮演游戏，玩家通过扮演剧本中的角色，来解决剧本中的谜题，从而达成游戏目的。通常来看，每场游戏玩家5至8人，单局时长短要4、5个小时，长则7、8个小时。

2019年，在综艺IP的影响带动下，剧本杀逐渐在线下掀起风潮。数据显示，截至2019年12月，全国的剧本杀店由1月的2400家飙升到12000家，行业市场规模较2018年翻了两番，突破100亿元。2020年，我国新增超3200家相关企业。

《2021实体剧本杀消费洞察报告》显示，2021年整个剧本杀市场消费者，超七成为30岁以下的年轻人群，超四成用户消费频次在一周1次及以上。其中58%为女性用户；学生群体占比也较高，约为28%。

剧本杀行业的兴起，离不开近年来新消费的驱动作用。随着80后、90后、“Z世代”（1995—2009年间出生的一代人）的年轻人逐渐成长为消费主力军，消费者不断提升的新需求催生出密室、剧本杀等多种新业态。

在剧本杀门店如雨后春笋般涌出的今天,如何发掘好内容、提升玩家体验，是从业者正面临的新挑战。

记者在采访中了解到，目前剧本杀馆内常见的剧本有三种：盒装剧本、城市限定本与城市独家本。

盒装本指不限量销售的剧本，成本最低，售价约为500元/盒；城市限定本指一个城市只有少量剧本杀门店能获得授权的剧本，通常需要参加展会购得，售价也更高，单本在2000元左右；城市独家本指一个城市仅有一家门店获得授权，售价在2000元至10000元不等，由于其独特性，单款剧本的盈利也更可观。

除以上三种常见剧本之外，在部分门店内，也有原创剧本。

“我们门店目前的三个剧本都是独家原创，可以带给玩家独特的剧本体验，我们也一直严格把控剧本内容，宣扬正确价值观。”惊人院联合创始人三三告诉人民网记者。

与此同时，剧本杀的业态模式也在不断升级。

2020年11月27日，文化和旅游部出台的《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》中明确提出“ 培育数字文化产业新型业态，发展沉浸式业态”，支持文化文物单位、景区景点等运用文化资源开发沉浸式体验项目，开发沉浸式旅游演艺、沉浸式娱乐体验产品等。

面对市场热情和政策指引，主打“沉浸式体验”，与景区、山庄等旅游场景结合，时长超过24小时的“文旅+剧本杀”项目频频破圈。在成都青城山旅游区，剧本杀馆结合山庄民宿场景，打造出两天一夜实景沉浸式探案馆，主打沉浸式剧本杀+特色民宿+地道美食。

成为“网红”的同时，剧本杀行业仍以个体工商户经营形式为主，小而散的行业格局意味着抗风险能力较低。天眼查数据显示，我国目前有超1万家企业名称或经营范围含“剧本杀、桌游”，且状态为在业、存续、迁入和迁出的相关企业，其中约92%的相关企业为个体工商户。从注册资本上看，约97%相关企业的注册资本在100万以下。

近年来，国家持续加大对小型微利企业的政策扶持力度，先后出台了一系列涵盖增值税、企业所得税、房产税、城镇土地使用税等多税种的优惠政策。特别是疫情发生以来，对小微企业的优惠政策进一步“加码扩围”。

国家税务总局北京市朝阳区税务局工作人员在接受人民网记者采访时表示，“剧本杀”等小规模纳税人及个体工商户，主要享受到了增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税政策。小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同）的，免征增值税政。以及小型微利企业普惠性所得税减免政策对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税政策。

“政策红利正是在为企业在做‘节流’，可以增强企业的现金流动性，提高资金周转率，优化资源配置，从而提升企业的价值，为行业赋能。”三三在接受人民网记者采访时也表示。

业内人士则认为，随着行业逐渐趋于饱和，剧本杀行业要形成健康、优质的规模效应和品牌效应，还需要进一步探索高质量发展路径。

(责编：王震、高雷)