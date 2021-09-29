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国家发改委：向东北地区倾斜能源资源 坚决做到“限电不拉闸”

2021年09月29日17:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （申佳平）“东北地区天气严寒，采暖季长，居民对采暖要求高，社会关注度高，做好东北地区冬季能源保供工作责任重大、极为关键。”近日，国家发展改革委经济运行调节局负责人回答记者问时表示，国家发展改革委将会同相关部门加大协调力度，向东北地区倾斜资源，全力保障东北能源运行平稳。指导东北地区在当前有序用电方案基础上进一步完善，确保居民、农业等民生领域用户用电不受影响，坚决做到“限电不拉闸”“限电不限民用”。

一是增加东北地区发电有效出力。组织中央发电企业结合采暖期供暖安排，合理安排机组检修，在确保安全的前提下，提高煤电机组开机水平，切实提升电力供应能力。优化电力运行方式，加强东北地区各省份统筹互济，合理调整东北地区外送电。

二是确保东北地区发电取暖用煤足额供应。在已签订年度煤炭中长期合同基础上，又组织产运需企业集中补签了一批中长期合同，实现东北三省发电供热用煤中长期合同全覆盖，采暖季发电供热用煤资源已得到落实。同时，在晋陕蒙地区选取一批条件好的煤矿列为冬季重点应急保供煤矿，在用煤高峰期阶段性释放产能，重点保障东北地区。引导发电供热企业加大进口煤炭采购力度，提前锁定资源和价格，做到应进尽进早进。

三是提升东北地区有序用电管理水平。指导东北地区在当前有序用电方案基础上进一步完善，确保居民、农业等民生领域用户用电不受影响。建立各级政府主管部门、电网企业联合工作机制，在执行有序用电过程中严格做到提前告知用户，鼓励和引导用户主动错峰用电，坚决做到“限电不拉闸”“限电不限民用”，确保电力运行平稳。

(责编：申佳平、高雷)

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