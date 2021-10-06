人民网北京10月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，10月6日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1155万人次，加开旅客列车1203列。铁路部门统筹疫情防控与运输组织，加大运输能力投放，提升站车服务质量，助力旅客平安顺利返程。

10月5日，全国铁路发送旅客1027万人次，加开旅客列车711列。其中，北京局发送旅客69.1万人次，上海局发送旅客223.3万人次，广州局发送旅客163.4万人次，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团相关负责人介绍，各地铁路部门积极应对返程客流高峰，优化列车开行方案，及时增开旅客列车，最大限度满足旅客出行需求。

沈阳局加开旅客列车74列，安排动车组重联131列，普速旅客列车加挂车辆78辆。

呼和浩特局加开旅客列车13列，对12对热门方向旅客列车扩编加挂车辆，日均增加旅客席位近两万个。

武汉局加开去往北京、上海、广州、南京、合肥等主要城市旅客列车87列，安排67列动车组重联运行。

济南局加开济南、青岛去往北京、上海等主要城市旅客列车14列，山东省内环线高铁实行公交化开行。

上海局在沪宁、沪杭等主要干线铁路和北京、武汉、南昌等热门方向加开旅客列车195列，安排271列动车组重联运行。

成都局加开途经成都、重庆、贵阳等热门旅游城市动车组137列。

兰州局对兰州、银川至北京、上海、成都、广州等热门方向普速列车加挂车辆223辆。

同时，铁路部门还加大疫情防控和客运服务工作力度，努力让广大旅客平安、有序、温馨返程。

哈尔滨局严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等防疫措施，安排人员引导旅客用好自助设备，尽量采用无接触服务。

北京局与地方政府建立协调联动机制，共享到达客流数据和列车正晚点信息，动态调整市政交通接驳保障措施，确保夜间到达旅客有序疏散。

太原局、西安局针对连续强降雨影响，在部分车站增开改签、退票窗口，方便旅客办理退票、改签业务。

郑州局各大火车站优化进出站流线，增设引导标识，组织党员服务队和青年志愿者，为旅客提供便捷温馨服务。

南昌局南昌站“红土情”服务台坚持24小时提供便民服务，福州站组织青年志愿者重点做好老年人旅客出行服务。

广州局在海口、三亚等热门旅游城市车站配备防暑降温用品，动态监测候车室温度，为旅客提供凉爽舒适的候车环境。

昆明局在昆明、大理、蒙自等车站增加客运值守人员，加大重点旅客服务力度。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请全程做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

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