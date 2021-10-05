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银保监会：做好保供稳价工作?严防利用银行保险资金哄抬价格

2021年10月05日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京10月5日电 （记者杜燕飞）为维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力，严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格，保障经济社会高质量发展，银保监会今日发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》强调，要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。要督促银行保险机构全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作，满足能源电力供应合理资金需求，积极支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应，确保人民群众温暖过冬。

《通知》指出，要严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁利用银行保险资金违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作，严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市，严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。

在推动消费信贷规范健康发展方面，《通知》表示，不得诱导金融消费者盲目借贷、过度超前消费，不得通过诱导信用卡“过度分期”等方式侵害金融消费者权益，不得提供显著高于市场利率的消费信贷产品，不得开发违反公序良俗、助长社会陋习和不良风气的“墓地贷”“美丽贷”“彩礼贷”等消费信贷产品，坚决打击各种“伪创新”。要督促银行机构切实加强和改进信贷管理，主动调整完善信贷政策，防止抬高融资准入门槛。

“下一步，银保监会将压实银行保险机构主体责任，推动做好自查自纠工作，及时采取有针对性的整改措施，构建常态化监测排查机制。”银保监会有关负责人表示，银保监会将保持监管高压态势，严查银行保险资金被挪用于投机炒作、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。对机构自查不认真、没有主动报告和性质恶劣的行为依法采取监管措施，及时启动行政处罚程序，依法依规严肃问责。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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