10月5日全国公路水路预计发送旅客4400万人次
2021年10月05日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京10月5日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月5日，全国公路水路预计发送旅客4400万人次。其中，公路预计发送旅客4300万人次，环比增长6%，比2019年同期下降33.8%，同比2020年同期下降5.8%。水路预计发送旅客100万人次，环比下降9.49%，比2019年同期下降46.99%，比2020年同期下降6.75%。
10月4日全国民航发送旅客117.75万人次。人民网记者 王连香摄
据交通运输部相关负责人介绍，10月4日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量5309.64万人次，环比下降3.1%，比2019年同期下降37.4%，比2020年同期下降13.8%。
其中，铁路发送旅客1024.4万人次，环比下降4%，比2019年同期下降23.6%，比2020年同期下降13.6%；公路发送旅客4057万人次，环比下降3.2%，比2019年同期下降39.5%，比2020年同期下降13.7%；水路发送旅客110.49万人次，环比增长6.9%，比2019年同期下降56.1%，比2020年同期增长5.6%；民航发送旅客117.75万人次，环比增长0.7%，比2019年同期下降35.3%，比2020年同期下降28.8%。
(责编：王连香、高雷)
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