人民网北京10月5日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团获悉，10月5日，全国铁路预计发送旅客1050万人次，加开旅客列车744列。铁路客流以中短途旅游流、探亲流为主，持续处于高位运行。

10月4日，全国铁路发送旅客1024.4万人次，加开旅客列车621列。其中，北京局发送旅客73.9万人次，上海局发送旅客225.9万人次，广州局发送旅客165.9万人次，铁路运输安全平稳有序。

据介绍，各地铁路部门坚持以旅客需求为导向，全力做好疫情防控、运力安排、旅客服务等工作，提升旅客假日出行体验。

哈尔滨局投入喷雾式扶梯消毒机、感应式手部消毒机等设备，加大消毒频次，为旅客朋友创造健康安全出行环境。

沈阳局在主要车站服务台、进站通道设立一次性口罩领取处，方便有需要的旅客领用。

北京局利用站车广播加大防疫宣传频次，在站车醒目位置增加防疫提示标识，引导旅客做好自身健康卫生防护。

太原局安排人员在进出站通道、候车室、站台等重点处所服务引导，确保旅客乘降安全有序。

郑州局增加运力投放，安排管内城际列车“公交化”开行，方便旅客短途出行及长途换乘。

武汉局通过车站服务台、微博预约、热线电话等线上线下相结合的方式，为重点旅客提供个性化、定制式爱心助行服务。

西安局加开人工售票窗口，方便旅客办理退改签业务，助力老年旅客及脱网人群购票出行。

上海局组织青年志愿者为重点旅客提供信息咨询、候车引导、购票帮助等服务。

南宁局与地方交通部门加强联动，加密公交车开行频次，为旅客出行提供无缝接驳服务。

昆明局启用疫情防控智能闸机设备，实现进出站体温检测和健康码查验同步完成，减少旅客排队等候时间，提高进出站效率。

兰州局推出“旅游专列+周边包车游+空铁联运+汽车短驳”等客运服务产品，为广大游客提供“一站式”服务。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请全程做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

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