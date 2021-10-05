人民网北京10月5日电 （记者杜燕飞）“实现碳达峰、碳中和目标是一场硬仗，更是一场大考。”日前在国家电投和中国光伏行业协会共同主办的中国光伏产业高质量发展论坛上，国资委副秘书长庄树新表示，“十四五”时期是实现碳达峰目标关键时间窗口，也是加快构建清洁低碳、安全高效能源体系的关键五年，光伏产业在推动经济社会绿色低碳转型发展，实现碳达峰、碳中和目标将大有作为。

论坛上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，“十三五”期间，我国光伏产品制造规模不断扩大，2020年多晶硅产量39.2万吨，同比增长14.6%，较2015年的16.5万吨增长近140%。同时，光伏发电应用市场也在快速增长，截至2020年底，光伏累计并网装机量253吉瓦，同比增长23.5%；光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.1%。“十四五”时期，在碳达峰、碳中和的背景下，我国光伏产业将迎来快速发展期。

在这其中，能源企业发挥着重要作用。“5年来，国家电投光伏发电装机容量增长了6倍，超过3500万千瓦。光伏累计发电量超过1300亿千瓦时，减排二氧化碳排放约1亿吨。推广应用水光风光互补、渔光农光互补、光伏治沙等技术，累计治沙超过2万亩，探索出一条多能互补、智能协同的能源生态发展道路。”国家电投董事长、党组书记钱智民在论坛上表示，力争到2025年，国家电投光伏发电装机达到8000万千瓦以上，进一步夯实绿色能源供给能力；打造涵盖研发、设计、制造、建设、运营、回收等环节的光伏绿色产业链，到2025年实现新增光伏设备全部的“近零碳”采购；加强光伏应用集成创新，到2025年争取在“钙钛矿/晶硅叠层电池”等技术领域达到全球领先水平，确保新建光伏电站系统效率达到85%以上。

国家能源局总工程师向海平表示，目前国家电投自主研发光伏电池转换效率已位居全球前列，在光伏模式方面，无论是多能互补还是“光伏+”模式，取得了宝贵经验。

庄树新表示，“十四五”时期，国资委将支持央企大力发展光伏等清洁能源产业，完善清洁能源装备制造产业链，??加快新能源关键核心技术研发能力，??积极构建以新能源为主体的新型电力系统。做好光产业发展规划和布局，??推动光伏产业与电力系统融合发展。??全面提高产业技术研发和设备制造能力，??打造完整知识产权的光伏新能源产业，加快??智能光伏产业创新升级和特色应用，形成更多更好的创新成果和产品。积极探索光伏+生态保护，??推动光伏产业与农业养殖业、生态治理等各产业融合发展。积极开展光伏产业??先进技术研发和装备制造合作，??提高我国光伏产业核心竞争力。

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