原标题：乡村振兴，振兴的不仅仅是乡村

摆脱贫困再出发，中国乡村发展迎来新的历史起点。望得见山、看得见水、记得住乡愁，也何尝不是城里人的心之所向？如何在乡村振兴中，推动各种资源要素流动，进而实现城乡融合发展？近日，新华社记者走访浙江、上海、陕西、江西等地城乡，探寻这些问题的答案。

乐当“村里人”

从西安市区出发，车行1小时便至秦岭脚下的抱龙村。傍晚时分，山间凉风习习，吹进一家名为“融舍”的音乐民宿里。这家民宿由一个闲置的院子改造而成，上下两层，小院中间一口水缸，倒映几朵白云，小鱼细尾一荡，云朵也有了褶皱。

民宿的创办人刘子龙是一位音乐人，相比城市的喧嚣，更喜欢乡间自然景观的他和朋友租下抱龙村的这个院子，精心打造一处“诗和远方”。在他看来，热闹的城与静谧的乡，是现代人内心世界的两面，有着明显反差，却都难以割舍。

浙江省之江乡村振兴研究院首席专家顾益康认为，互联网、现代交通等前所未有地缩小了城乡之间的时空距离，让城乡差异在碰撞中释放市场价值、孕育新业态，让农村特有的自然生态、文化底蕴等焕发生机，形成了驱动乡村振兴的强劲动力。

身着灰色工装，头戴圆草帽，脚穿沾满泥土的胶鞋……迎面走来的陈照米，活脱脱的农民形象。回到老家浙江省诸暨市山下湖镇“二次创业”的他，其实是一位事业有成的商人，涉足建材、光伏等多个产业。

“在乡村创业，同样有前景。”陈照米坦言，他返乡搞农业，既有源自内心的乡土情结，也是理性的商业决策。通过“土地保底收益+赠送10%股权+利润分红”模式，陈照米在流转来的3000多亩土地上精心打造“米果果小镇”，既有果蔬种植、产品深加工等现代农业，也有农耕文化馆、农业科普馆等服务载体，深受市场认可。

城与乡在融合中优势互补

“振兴乡村，不能‘就乡村论乡村’。”江西省鹰潭市委农办主任吴发财认为，全面推进乡村振兴，需要走城乡融合发展之路，消解梗阻、优势互补。

2019年12月，国家发展改革委、中央农村工作领导小组办公室、农业农村部等部门联合印发《国家城乡融合发展试验区改革方案》，公布11个国家城乡融合发展试验区名单，探索建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。

湖州市德清县地处国家城乡融合发展试验区浙江嘉湖片区。走进德清莫干山，满眼葱茏。当“办公室与青山绿水只隔一块落地玻璃”，这样的工作场景成为一些人的理想选择。

和多数同学不一样，从同济大学毕业后，钱秦没有选择留在上海或者去杭州、苏州，而是选择在德清县买房定居，在“地理信息小镇”就业。目前，这个小镇入驻企业约300家，是全国地理信息产业集聚度最高的区域之一。

“城与乡不是二选一，而是在融合中优势互补。”钱秦说，在德清这样的地方，乡村与城市、传统农业与现代工业的界线已经模糊。这里一个小时内就能赶到长三角各大城市，既能追求事业，又能享受城里人向往的“诗和远方”。

通过重点探索农村集体经营性建设用地入市制度、搭建城乡产业协同平台等措施，2020年德清城乡常住居民人均可支配收入分别为62225元、38357元，城乡居民收入比仅为1.62：1，城乡发展比较均衡。

乡村振兴，振兴的不仅仅是乡村。专家认为，当前全面推进乡村振兴，是促进城乡循环、打通市场脉络的关键举措。城乡循环更畅通、更高效，国内大循环才能更好激发潜力、充满活力。

打破城乡要素资源流动的障碍

城里有资金、有人才，乡村有土地、有生态，如何打破城乡要素资源流动的障碍，各地都在积极探索。

作为国际大都市，上海市区寸土寸金，但郊区农村还空置着大批房屋等资源。着眼于盘活存量资源，推动资金、人才、产业等“要素下乡”，激发乡村振兴新动能，作为国资运营平台的上海国盛集团展开了积极探索。

在上海市金山区吕巷镇和平村，新建成的农民住宅，外观酷似联排别墅，走进去一看却“乡村风韵”十足：除了现代生活设施一应俱全，每户人家都有大露台，村民可以种菜养花。

这个上海国盛集团承接的农民相对集中居住项目，撬动了4500万元政策性金融贷款，缓解了财政前期投入压力及村民自筹资金负担。

上海国盛集团党委书记、董事长寿伟光认为，乡村振兴也要运用好市场化运作，要善于通过公共资金撬动和吸纳更多的社会资本“共舞”。要发挥好国资的引领带动作用，从而提振参与各方的信心。

记者了解到，当前多地建设国家城乡融合发展试验区进程中，加快推动城乡融合发展见实效，健全城乡融合发展体制机制，促进农业转移人口市民化，努力形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。

其中，不少地方在城与乡的框架内优化基础设施和公共服务布局，梳理和破解融合发展堵点，把县域作为城乡融合发展的重要切入点，让现代化的美丽乡村融入大都市圈。

专家认为，城乡融合发展重在“融合”，重新定义和挖掘不同层级的资源优势，推动城乡要素平等交换，实现城乡双向赋能。这是一项长期的工作，任务繁重，难度不可低估。

“不是‘零和博弈’，而是内在的相辅相成、优势互补。”顾益康认为，当前促进城乡循环，需要着力推动城市资本、人才、科技等要素，与乡村空间、人文、生态等要素产生“化学反应”，打破城乡二元局面，在城乡融合中持续推动乡村振兴。 （执笔记者：方问禹，参与记者：何欣荣、陈春园、张斌）

(责编：王震、连品洁)