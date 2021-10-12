原韬雄

脚踩泥土查需求，奔走高校寻技术，反向科技特派员机制推动技术精准对接，促成更多科研成果落地，让科技力量向乡村土壤加速渗透。希望这样的技术牵线人，越多越好

乡村产业发展遇到技术瓶颈，怎么办？地方企业需要技术升级，找谁？

如果在以前，恐怕“两眼一抹黑”。这头，经营者自己找技术难觅门道，缺资源、缺人脉；那头，部分高校的科研成果对接难、转化难。如何让科研成果惠及乡村，为基层的产业发展赋能升级？这就需要有人精准“牵线搭桥”。

这几年，陕西省科技厅持续开展反向科技特派员行动，由熟知地方发展情况的特派员，主动深入基层，征集凝练当地企业的技术需求，再围绕需求联系走访科研单位，开展需求成果对接，持续追踪并促成技企合作。去年全省共征集精准技术需求550项，签订技企合作协议20余项。

从科研成果的需求方来看，精准的技术对接给企业带来的变化往往立竿见影。在获得实打实效益的同时，靠前一步，走深一些，经营者自身的理念也在潜移默化中发生转变。“以前只知道埋头干，现在才知道我们的一些自主创新可以申请专利，在此基础上还能对接科研工作者进一步升级技术、提高效率。这都是以前没想过的事。”当地一名农业合作社负责人说。

从科研成果的供给方来看，科研主体有了更多机会下沉到基层，为地方输送更多科研成果，从而提高成果转化效率。特别是在农业领域，由于信息、资金、人才等资源分布不均，基层的技术创新力量相对薄弱，反向科技特派员作为衔接供需两端的桥梁，推动了科技力量向乡村土壤渗透。

脚踩泥土查需求，奔走高校寻技术，作为一种优化科技资源配置的新探索，反向科技特派员机制在备受欢迎的同时，也在体制机制上面临着推广力度有待加强、覆盖范围有待扩大等问题。要解决这些问题，不仅需要政府在政策引导和机制创新上下功夫，参与各方也要目标一致、形成合力。毕竟，这样的技术牵线人，还是越多越好。

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 12 版）

(责编：白宇、赵欣悦)