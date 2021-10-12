这样的技术牵线人，越多越好（微经济）
脚踩泥土查需求，奔走高校寻技术，反向科技特派员机制推动技术精准对接，促成更多科研成果落地，让科技力量向乡村土壤加速渗透。希望这样的技术牵线人，越多越好
乡村产业发展遇到技术瓶颈，怎么办？地方企业需要技术升级，找谁？
如果在以前，恐怕“两眼一抹黑”。这头，经营者自己找技术难觅门道，缺资源、缺人脉；那头，部分高校的科研成果对接难、转化难。如何让科研成果惠及乡村，为基层的产业发展赋能升级？这就需要有人精准“牵线搭桥”。
这几年，陕西省科技厅持续开展反向科技特派员行动，由熟知地方发展情况的特派员，主动深入基层，征集凝练当地企业的技术需求，再围绕需求联系走访科研单位，开展需求成果对接，持续追踪并促成技企合作。去年全省共征集精准技术需求550项，签订技企合作协议20余项。
从科研成果的需求方来看，精准的技术对接给企业带来的变化往往立竿见影。在获得实打实效益的同时，靠前一步，走深一些，经营者自身的理念也在潜移默化中发生转变。“以前只知道埋头干，现在才知道我们的一些自主创新可以申请专利，在此基础上还能对接科研工作者进一步升级技术、提高效率。这都是以前没想过的事。”当地一名农业合作社负责人说。
从科研成果的供给方来看，科研主体有了更多机会下沉到基层，为地方输送更多科研成果，从而提高成果转化效率。特别是在农业领域，由于信息、资金、人才等资源分布不均，基层的技术创新力量相对薄弱，反向科技特派员作为衔接供需两端的桥梁，推动了科技力量向乡村土壤渗透。
脚踩泥土查需求，奔走高校寻技术，作为一种优化科技资源配置的新探索，反向科技特派员机制在备受欢迎的同时，也在体制机制上面临着推广力度有待加强、覆盖范围有待扩大等问题。要解决这些问题，不仅需要政府在政策引导和机制创新上下功夫，参与各方也要目标一致、形成合力。毕竟，这样的技术牵线人，还是越多越好。
《 人民日报 》（ 2021年10月12日 12 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 售卖“应付检查”消防喷淋头！中国消防点名电商平台：到底你在应付谁？
- 人民网北京10月11日电 （记者王震）10月11日，应急管理部消防救援局官方微博@中国消防 点名批评淘宝、京东和拼多多平台上多家店铺售卖名为“应付检查假消防喷淋头”的物品：“应付二字赫然在，违法当做噱头卖，生命安全成儿戏，最后你是把谁害？”“生命财产事体大，到底你在应付谁？！” 微博截图 各地消防纷纷转发评论此微博：“不要为了利益而置安全不顾，否则终将害人害己”“竟把违法当作噱头卖，希望平台履行监管职责！”“消防事关人民群众生命财产安全，应付不得！”…… 微博留言截图 图片来源：@中国消防 图片来源：@中国消防 图片来源：@中国消防.…
相关新闻
- 评论
- 关注