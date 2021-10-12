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中国汽车国际竞争力持续提升（开放谈）

张建平  金扬凯
2021年10月12日05:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　进入新世纪以来，在国家鼓励发展自主品牌、鼓励自主创新、鼓励自主知识产权的政策引导下，中国机电产品出口占外贸出口比重不断提高，目前已达近六成。汽车正是机电产品的重要代表和组成部分。今年1-8月，中国汽车出口超过130万辆，同比增长117.5%。这一良好表现可以说在预期之中，背后是中国汽车产品国际竞争力的不断提升。

　　经过几十年积累，中国的汽车设计、研发和制造能力均有很大提升，产品力不断增强。在人才培养、企业管理等方面，中国车企也有了一定的积累。有了这些积累，中国汽车产品近年来在东南亚、俄罗斯、中东欧、拉丁美洲、非洲等市场均有较大拓展和提升。特别是通过开展系统性发展与合作关系，“一带一路”伙伴国家成为中国汽车产品“走出去”的重要新兴市场。目前中国已与140多个国家和地区签署相关合作协议文件。

　　不仅要看到整车出口的好形势，还要看到中国汽车零部件产业快速发展，配套和服务能力不断提升，这是中国汽车产品拓展国际市场的重要支持力量。20年前的中国，虽已具备整车出口能力，但是受限于技术水平、零部件支持能力和服务网络支持能力，中国汽车产品并未“走出去”。如今，中国汽车产业零部件支持和售后服务网点支持能力不断提升，为汽车产品拓展国际市场提供了有力保障。

　　新能源汽车出口是目前汽车出口的一大亮点，未来的潜力仍然很大。跟传统燃油汽车相比，中国新能源汽车与发达国家的差距较小。新能源汽车是未来全球汽车发展的重要方向和趋势，如果中国车企能够抓住机遇、苦练内功，积极抢占国际市场，新能源汽车出口的规模还将进一步扩大，在汽车整体出口中的比重也将进一步提升，有望成为未来中国汽车出口的重要增长极。

　　我们有理由相信，中国汽车出口的增长态势仍会持续。

　　首先，全球经济正处于重要恢复期，国际货币基金组织等机构预测，今年全球经济有望实现4％的正增长。汽车作为耐用消费品，全球市场需求也在逐步恢复，这为中国汽车出口的增长创造了条件。

　　其次，“一带一路”倡议通过提升双边贸易和投资关系，为汽车产品在贸易往来中获得长足进步带来支撑与帮助，为中国车企“走出去”指明了方向。同时，中国车企“走出去”近年来也发生了很大变化，在促进贸易出口的同时，越来越多的企业采用海外投资、并购等多种形式参与国际竞争。

　　其三，随着中国汽车产品国际竞争力不断提升，中国汽车企业出口目的国不断增加，途径也日趋多元化。更为关键的是，中国汽车产品出口海外的同时，也正在逐步构建完善的零部件供应体系和售后维修服务网络，为汽车产品出口的持续增长奠定了基础。

　　面对新冠肺炎疫情等不确定因素，一些国家的经济发展受到影响，消费需求也受到制约，这些将增加中国对外贸易发展的外部不确定性，也会影响汽车出口，需引起关注。但总体而言，汽车出口向上发展的趋势是确定的，增长势头不会改变。

　　（作者分别为商务部研究院学术委员会副主任、商务部研究院区域经济研究中心研究助理）

(责编：白宇、赵欣悦)

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