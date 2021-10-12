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科技部：批建甘肃甘南草原生态系统等69个国家野外站

刘垠
2021年10月12日08:08 | 来源：科技日报
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原标题：科技部：批建甘肃甘南草原生态系统等69个国家野外站

　　11日，科技部官网公布《关于批准建设甘肃甘南草原生态系统等69个国家野外科学观测研究站的通知》，经部门（地方）推荐和专家咨询，科技部决定批准“甘肃甘南草原生态系统”等69个野外站为国家野外科学观测研究站（以下简称国家野外站）。

　　这69个国家野外站依托相应单位而建，比如，依托兰州大学建设甘肃甘南草原生态系统国家野外科学观测研究站，依托东北师范大学建设吉林松嫩草地生态系统国家野外科学观测研究站，依托中国电力科学研究院有限公司、国网西藏电力有限公司建设西藏羊八井高海拔电气安全与电磁环境国家野外科学观测研究站等。

　　记者获悉，国家野外站是重要的国家科技创新基地之一，是国家创新体系的重要组成部分。国家野外站面向社会经济和科技战略，依据我国自然条件的地理分布规律布局建设，经过多年发展，获取了大量第一手定位观测数据，取得了一批重要成果，锻炼培养了大批野外科技工作者，促进了相关学科发展，为经济社会发展提供有力科技支撑。

(责编：赵超、陈键)

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