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2021年国家网络安全宣传周开幕式在陕西西安举行

2021年10月12日08:09 | 来源：新华网
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原标题：2021年国家网络安全宣传周开幕式在陕西西安举行

　　新华社西安10月11日电（记者余俊杰、张斌）2021年国家网络安全宣传周11日拉开帷幕，将在全国范围内持续开展至10月17日，主要活动包括网络安全博览会、线上主题晚会、网络安全赛事等。开幕式、网络安全高峰论坛等重要活动在陕西西安举行。

　　中央宣传部副部长、中央网信办主任庄荣文在开幕式上表示，要增强系统观念和底线思维，强化顶层设计和统筹协调，全面加强网络安全保障体系和能力建设，不断筑牢国家网络安全屏障。

　　庄荣文强调，要着力践行网络安全为民理念，着力提升关键信息基础设施防护能力，着力构建数据安全保障体系，着力夯实网络安全发展基石，着力培育网络安全良性生态。

　　据悉，国家网络安全宣传周从2014年开始每年举办一届，今年的主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”，围绕网络安全领域的新热点、新进展、新成果，通过展览、论坛、云课堂、公益广告等形式，深入宣传网络安全领域的法律法规、政策标准、重大举措，大力营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。

　　国家网络安全宣传周期间，还将举行校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等系列主题日活动。各地区党委网信办会同有关部门组织开展本地网络安全宣传周活动，国家有关行业主管监管部门举办本行业网络安全宣传教育活动。

(责编：赵竹青、陈键)

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