原标题：三名经济学家分享2021年诺贝尔经济学奖

新华社斯德哥尔摩10月11日电（记者和苗 付一鸣）瑞典皇家科学院11日在斯德哥尔摩宣布，将2021年诺贝尔经济学奖授予经济学家戴维·卡德、乔舒亚·D·安格里斯特和吉多·W·因本斯，以表彰他们在劳动经济学及实证方法研究领域的突出贡献。

卡德1956年出生在加拿大圭尔夫，现就职于美国加利福尼亚大学伯克利分校；安格里斯特1960年出生在美国俄亥俄州，现就职于美国麻省理工学院；因本斯1963年出生在荷兰艾恩德霍芬，现就职于美国斯坦福大学。

瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松在新闻发布会上说，卡德因“对劳动经济学的实证贡献”获奖，安格里斯特和因本斯因“对因果关系分析的方法论贡献”而获奖。

瑞典皇家科学院当天发表的声明指出，三名获奖者的研究成果提供了劳动力市场新洞见，展示了可以通过自然实验的研究方法得出关于因果关系的结论。相关研究方法已经扩展到其他领域并彻底改变了实证研究。声明说，社会科学中许多重大问题都涉及因果关系，今年的获奖成果表明，可以使用自然实验的研究方法来回答相关问题，类似于“医学临床试验”。

声明还援引诺贝尔经济学奖评委会主席彼得·弗雷德里克松的话说，卡德对社会核心问题的研究、安格里斯特和因本斯对方法论的贡献表明，自然实验研究方法是知识的丰富来源。他们的研究大大提高了人们回答重要因果问题的能力，对社会有很大益处。

因本斯在接受电话连线采访时表示，听到获奖消息“惊呆”了，很高兴能与另外两名经济学家分享奖项。

今年的诺贝尔经济学奖奖金为1000万瑞典克朗（约合114万美元），卡德获得其中一半奖金，安格里斯特和因本斯将共享另外一半奖金。

在诺贝尔系列奖项中，经济学奖并非依照已故瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱设立，而是由瑞典国家银行1968年创立，奖金由瑞典国家银行支出。

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