原标题：激发数据潜能 探索科学有效的安全治理之路

日前，由中国信息协会主办的2021第三届中国电子政务安全大会在京召开。大会以“激发数据潜能 共襄安全治理”为主题，汇聚了各部委信息中心、地方政府、科研机构代表及信息技术企业代表，重点围绕数据在政府部门及大中型企业中的安全、开放、共享以及可落地借鉴的数据安全治理之道等问题进行了深入研讨。

中国信息协会副会长吴钰说，“十四五”是我国政府数字化转型的关键期，电子政务的核心内容就是要通过数字政府的构建，来提升国家公共服务、社会治理等的数字化智能化水平，在国家治理体系和治理能力现代化方面迈出更坚实的一步。

公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长郭启全表示，各部门、各单位应以等级保护制度为基础，《关键信息基础设施安全保护条例》和《中华人民共和国数据安全法》为重点，在开展工作中有机结合起来，密切落实。在数据安全方面，要做到数据应根据业务来分类分级、采集治理共享、数据全生命周期数据。

据悉，在政务治理数字化浪潮下，北京市作为数字化创新转型高地，提出“十四五”时期，全市政务服务要围绕“率先基本实现政务服务现代化”的目标，以数字化转型为牵引，持续推动各项改革。在北京市昌平区“回天大脑”建设、大兴区智慧云能力建设以及科技防疫等数字化管理治理过程中提供了有力的技术支撑的融信数联获得此次“2021数据治理优秀解决方案”“2021电子政务安全创新力企业”两大荣誉，北京市在数字化创新实践上取得了良好的示范效应。

在推动数字政府、数字社会、数字治理的发展过程中，确保数据安全是核心重点之一。今年9月1日，《中华人民共和国数据安全法》正式施行，数据安全、数据治理进一步有法可依，为政务数据的安全、治理和共享加厚了“保护墙”。

吴钰强调，要贯彻落实国家有关信息安全的相关法规，营选良好的网络安全数据安全环境；持续完善安全管理机制，强化安全技术支撑，安全管理机制；加快适应和完成网络安全与数字安全不同特征的时代转换。

(责编：赵竹青、陈键)