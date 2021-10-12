原标题：全国电信网络诈骗犯罪发案连续3个月同比下降

新华社北京10月11日电（记者熊丰）记者11日从公安部获悉，自去年10月全国“断卡”行动开展以来，各地各部门迅速行动，打击惩戒治理多管齐下，集中打击犯罪团伙，清理电话卡、银行卡，从根源上有效遏制电信网络诈骗案件快速上升势头。今年6月至8月，全国电信网络诈骗犯罪发案连续3个月实现同比下降。

一年来，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室先后组织开展6次全国集群战役，全国公安机关累计打掉涉“两卡”违法犯罪团伙2.7万个，查处违法犯罪嫌疑人45万名，查处金融机构和通信企业内部人员1000余名。

随着“断卡”行动深入推进，电信网络诈骗团伙获取“两卡”的寄递贩卖通道受阻，诈骗窝点用于作案的“两卡”严重不足，大量涉案资金被冻结，一些诈骗分子甚至直接利用本人银行账户转账洗钱，犯罪团伙作案成本大幅提升。

国家反诈中心官方政务号累计发布视频1500余条，各地各部门开展主题宣传活动1.5万场次，发送公益短信36.2亿条,切实提升了人民群众防范意识和能力。

公安机关提醒广大群众提高警惕，切勿因贪图小利而出租、出售、出借本人银行卡、电话卡。

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