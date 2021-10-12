原标题：“大走访”架起“连心桥” 税务助力企业发展“再加速”

“这些政策也太给力了，我这就把政策链接发给同行们，让大家都能享受到国家的好政策！”在从走访的税务工作人员处了解到当地的税收政策后，保定白沟新城电商协会会长司旭激动地说。

为了响应十九届五中全会提出的“支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地”的要求，国家税务总局保定白沟新城税务局抽调税收征管、纳税服务、税收政策、社会保险费和非税收入等部门的业务骨干与税收志愿者一道，组成“春风行动党员志愿服务队”进行“入企辅导”，为中小微企业高质量发展做好税收服务工作，增强小微企业活力。

为满足白沟本地箱包外贸企业的资金需求，该局还邀请其党建共建单位中国银行白沟支行党支部骨干成员一起走访。当司旭提出“当前出口企业面临的海运运费飞涨、汇率风险等一系列困难，现在资金压力格外大”时，税务人员向其介绍“银税贷”“银税互动”政策下纯信用无抵押贷款和即将试点的外贸专项融资等特色税银产品，同行的银行工作人员也就相关贷款问题进行一一解答。

服务队先后走访了几十家企业，通过面对面了解企业需求，解决企业发展难题，为“特新专精”小微企业建立税收档案，实施一户一策，提供精细服务，以春风化雨的行动和精准高效的纳税服务让各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及小微企业，帮助更多具有发展潜力的中小企业茁壮成长。（李健）

(责编：赵竹青、陈键)