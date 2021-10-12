原标题：高科技闪耀北京冬奥测试赛

10月8日至10日，随着“相约北京”速度滑冰中国公开赛在国家速滑馆的举行，2021年下半年的北京冬奥会系列测试赛和测试活动正式拉开帷幕。相关测试赛和测试活动的举办也将北京冬奥会的部分科技元素提前展现出来。

在2008年北京夏季奥运会临时比赛场馆——曲棍球场原址新建的国家速滑馆，“冰丝带”的称号恰如其分地体现了其亮丽造型。而在内部，白色穹顶之下，一块1.2万平方米的巨大冰面令人叹为观止。这座宏大的室内冰场，是北京冬奥会速度滑冰的比赛场地，北京冬奥会之后将向社会开放。不过，室内冰场因为制冰和维持低温的需要，对能源的消耗巨大。而国家速滑馆作为全球第一座使用了二氧化碳跨临界直冷制冰系统的速度滑冰馆，成为全球同类型室内冰场在节能和环保方面的典范。

普通人对二氧化碳不会陌生，它是最主要的温室气体，人类正在尽可能地减少二氧化碳排放，以遏制全球变暖。据国家速滑馆制冰系统设计负责人马进介绍，二氧化碳跨临界直冷制冰技术变废为宝，采用了环保性和安全性最佳的自然冷媒——二氧化碳制冷剂，取代了传统使用但对环境有较大负面影响的冷媒氟利昂，其ODP(破坏臭氧层潜能值)为0，GWP(全球变暖潜能值)为1，并且无异味、不可燃、不助燃，是可持续性最好的冷媒之一。与传统制冷系统比，能效提升20%到30%以上。

二氧化碳跨临界直冷制冰技术是当前冬季运动场馆最先进、最环保、最高效的制冰技术之一，也是北京冬奥会“科技冬奥”的重要科研成果之一。除了国家速滑馆之外，首都体育馆、五棵松体育馆、首钢园等场馆的共计7块冰面均使用了二氧化碳跨临界直冷制冰技术。

除了以二氧化碳为冷媒，更加环保之外，二氧化碳跨临界直冷制冰技术还可实现制冰过程中的余热全部回收利用。据介绍，制冷过程中通常会产生大量余热，不加利用，往往成为能源浪费。二氧化碳跨临界直冷制冰技术通过冷热联供一体化设计进行回收利用，用于场馆的热水、浇冰、除湿等场景。例如，国家速滑馆将场馆制冷产生的余热用于运动员生活热水、融冰池融冰、冰面维护浇冰等，一年可节省200万度电。首都体育馆利用二氧化碳制冰所产生的热源，每年可以节省100多万度电，极大地提升了场馆的绿色属性。

能源消耗的能效提升，场馆运营成本降低，也将有助于北京冬奥的室内冰场在冬奥会之后更好地向社会开放。

为了节能、环保和高效利用，国家速滑馆在设计时还考虑到了冰面的分区管理问题。传统上，速度滑冰馆的巨大冰面很难做到高效利用，一旦制冰就必须是对整块冰面进行制冰，但国家速滑馆在设计时就将冰面分成了6个区域，可以分区制冰和分区使用。

10月8日至10日举行的“相约北京”速度滑冰中国公开赛令参赛的中国、荷兰、韩国运动员对国家速滑馆“冰丝带”留下了深刻印象，这座漂亮且富含科技元素的场馆得到了参赛运动员的一致称赞。随后，花样滑冰、短道速滑、雪车、冰球等多项赛事也将陆续展开。其中，将在首都体育馆举行花样滑冰、短道速滑，在五棵松体育馆举行冰球比赛，因为地处全国高校最密集、科研实力最强的北京市海淀区，这两个场馆还将有更多的科技元素体现出来。

据北京市中关村科学城管委会产业促进二处处长何建吾介绍，在首都体育馆、五棵松体育馆即将举行的冬奥测试赛上，可以看到气溶胶新冠病毒监测系统，将会智能显示场馆、酒店内的空气中是否含有新冠病毒。

为减少服务人员的数量，提升工作效率与准确性，机器人也将在此次测试赛期间大量使用，并在未来为北京冬奥会服务。消毒机器人，它可以取代人工，智能化完成相关场所的消杀。户外巡查机器人可以实现异常情形识别、智慧安全防卫管理、人员口罩识别、重点区域管理等。此外还有冬奥虚拟主播、智能导览机器人、翻译机等智能设备。

本报北京10月11日电

中青报·中青网记者 慈鑫 来源：中国青年报【编辑:刘星辰】

(责编：赵竹青、陈键)