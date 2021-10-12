张纪元 管茗茜

原标题：推进资金归集度 强化账户资金安全管理

近年来，银行业金融机构为方便客户对跨行资金集中统一管理、统一调度、提高资金使用效益所开展的资金归集业务，因其方便管理跨行账户资金，减少跨行转账手续费等优势，一经推出就受到广泛关注。

据了解，资金归集业务，是指银行基于与客户之间的扣款授权协议，即时或定期将被授权的一个或多个指定账户的资金通过人行网上支付跨行清算系统（超级网银）、银联或第三方等渠道全部或部分转入另一个指定账户的业务。办理资金归集业务需设置一个中心账户和若干个关联账户，一般将中心账户作为收款账户，关联账户作为付款账户，关联账户既可以是同一客户在本行或他行的账户，也可以是他人在本行或他行的账户。

我国家庭收入一般来自夫妻双方。在日常生活中，房贷、车贷、水电煤气缴费、信用卡还款往往使用不同的银行卡，使用起来“卡多账户多资金往来多”，显得尤为麻烦。自央行“网上支付跨行清算系统”建成后，多家银行推出了资金归集业务，该问题终于得到解决。

自资金归集项目推出以来，各大银行积极快速推进资金归集业务，有效提升资金使用效率。在内蒙古自治区乌兰浩特市，农发行乌兰浩特市支行深挖客户资源，进一步优化存款结构，拓展低成本资金来源，抓重点、促营销，积极推广资金归集业务，取得了一定成效。

加强组织领导。支行成立资金归集业务推进专项工作领导小组，召开专题会议部署相关工作，支行行长严格履行“一把手”责任制，统一全行员工思想，全力推进资金归集业务取得突破。

开展深度摸排。支行以贷款客户为基础，对贷款客户及上下游企业资金回笼特点进行摸排，通过对客户经营范围、交易对象、收款方式、企业意愿等多种因素综合考量分析，确定营销对象并重点突破。

做好沟通服务。为确保客户与银联快速签约落地，农发行乌兰浩特市支行积极与银联沟通，开展座谈，共同上门服务，现场指导，为客户详细解答业务流程、收费标准等相关问题，得到了客户的认可。

目前，农发行乌兰浩特市支行2户贷款企业与银联签订了业务合作协议，累计归集资金900余万元，预计未来可实现年归集资金1,000万元以上。

(责编：赵超、陈键)