崔爽

原标题：探索社会共治新模式 反诈专委会将成立

电信网络诈骗治理环节众多，分属不同监管部门和平台企业，急需进一步厘清权责、形成合力。记者近日从公安部第三研究所获悉，反电信网络诈骗专业委员会（以下简称专委会）正在筹备成立，有望让这一问题迎刃而解。

专委会由国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指导，设于中国刑事科学技术协会下，由公安部第三研究所牵头50多家知名企事业单位共同发起筹建。专委会将围绕协调共享信息、推动警企合作、交流反诈技术、组织反诈培训、宣传反诈知识等方面展开合作，探索形成有效的技术和业务合作机制，创造健康网络生态的行动共同体，充分发挥委员会成员各自优势，实现反诈信息资源的高效利用，提高反诈工作的效率和质量，压缩涉诈人员的违法活动空间，实现减少电信网络诈骗发案数。

(责编：赵超、陈键)