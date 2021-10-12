张梦然

原标题：金星云层中有能让生命演化的区域

金星异常的温度和压力，使得它对于任何类似地球的生命生物来说，都如同炼狱一般。但是据今日宇宙网站近日消息称，天体生物学家最近发现，在金星的云层中，可能存在一个能进行光合作用的区域，而并非在其表面。这一研究表明，金星云层中有一个可以让生命演化的场所。

当人类的探测器有能力前往探索金星后，关于这颗行星的任何幻想几乎瞬间烟消云散——它的环境非常严苛，对地球生物来说是个不折不扣的“炼狱”。但之前研究也发现，金星大气层某一部分的气压与温度却与地球非常类似，因而一直是科学家极感兴趣的对象。不过，金星大气也有令人匪夷所思之处，其比地球大气层更为厚重浓密，上层大气中的云能以每秒100米的速度移动，几乎是金星缓慢自转速度的60倍。而地球最高风速也只有自转速度的1/10到1/5左右。

此次，美国加州理工学院波莫纳分校的研究人员最新进行的一项计算研究发现，金星大气中可能存在一个能进行光合作用的云层。金星周围原本是一层厚厚的硫酸云，其实无法维持生命生存，但硫酸云也拥有一些优势——它们会散射或吸收大部分照射到金星上的有害紫外线，这与地球上臭氧层的保护作用类似。目前认为，只有一种紫外线（UV-A）能够穿透硫酸云，且该类型的紫外线也被硫酸云层消耗掉了80%—90%。

研究人员进一步发现，金星大气中的某些物质可能会被中和，而不是完全由硫酸构成的，这种中和物质，例如硫酸氢铵，远比科学家此前认为的更有利于大气中水的存在。与此同时，金星上还有另一种满足光合作用所需的能量来源，即来自金星本身的热量。研究人员发现，来自金星底层的热辐射，足以给光合作用提供动力，哪怕在金星背对太阳的那一面，也可以实现。

这意味着在金星较低云层中的某些区域，光合作用会持续地进行。在地球上，海洋热液喷口附近接收到的阳光能量水平极少，但喷口的热能被认为是太阳能量的替代来源，因此存在一些以光合作用为主要能源的生命形式。同理，在金星上这个过程应该也有进行的可能。现在，以寻找潜在生命形式为目标的天体生物学家越来越对金星的云层感兴趣。

(责编：赵超、陈键)