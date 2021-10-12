刘垠

原标题：“十四五”首批启动重点专项 80%设立青年科学家项目

11日，科技部官网公布《关于政协十三届全国委员会第四次会议第2873号（第B019号）（科学技术类084号）提案答复的函》，该函指出，“十四五”首批启动重点专项2021年指南中，有43个专项设立青年科学家项目，约占“十四五”首批启动重点专项的80%，2021年拟支持230多个青年科学家团队。

针对提案中关于专设“青年项目”的建议，答复函提到，“十三五”期间，国家重点研发计划在纳米科技、蛋白质机器与生命过程调控、合成生物学、量子调控与量子信息、发育编程及其代谢调节、干细胞及转化研究、数字诊疗装备、大气污染成因与控制技术研究8个重点专项中开展青年科学家项目试点，支持35岁以下青年科学家承担国家科研任务，不受内容和考核指标限制。2016年—2020年，共支持项目235项，国拨经费8.74亿元，平均支持强度372万元。青年科学家项目试点取得了良好反响。

值得关注的是，在“十四五”国家重点研发计划重点专项组织实施中，全面实施青年科学家项目，进一步扩大对青年科学家的支持范围和力度，给年轻人创造更多机会组织国家目标导向的重大研发任务，力争培养、锻炼一批未来的领军科学家。

具体而言，青年科学家项目将根据领域和专项特点分类实施。一是在青年科学家项目年龄要求上，充分考虑与“十三五”工作的延续性及领域特点，对不同领域青年科学家项目年龄进行差异化设计，一般要求项目负责人年龄40周岁以下。同时，为进一步支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用，政策设计上青年科学家项目女性年龄比男性年龄稍有放宽。二是青年科学家项目采取设立专门项目或单设课题两种方式分类实施，研究内容和考核指标体现一定的开放性和包容性。

针对政协委员提出的“有条件地放宽科技人才在申报课题项目时的年龄限制要求”，答复函也给出了“国家科技计划对于年龄的要求并不是简单‘一刀切’”的回应。

以国家重点研发计划为例，在为抗击新冠肺炎疫情紧急启动的应急项目中，对项目负责人无年龄要求，只要是有能力、有决心为打赢疫情防控阻击战贡献力量的，均可参与申报。“十四五”首批专项指南中设立的“揭榜挂帅”项目，榜单申报“不设门槛”，榜单申报对揭榜团队负责人无年龄、学历和职称要求。

据初步统计，国家重点研发计划各重点专项2016年—2020年立项项目中，60岁以上参加人员7300余人。同时，国家重点研发计划对实施方案编制、指南编制、项目评审专家的年龄并未做任何限制。在国家科技专家库中，60岁以上专家人数已超11000人。

(责编：赵超、陈键)