原标题：北交所全网测试收官 开市进入冲刺阶段

全市场98家证券公司、10家信息商、8家基金公司参加了第二次测试 北交所全网测试收官 开市进入冲刺阶段

中国证券报记者10日从北京证券交易所了解到，全市场98家证券公司、10家信息商、8家基金公司9日参加了北交所开市第二次全网测试。至此，北交所开市全网测试画上句号。各项测试任务顺利完成，参测机构技术系统运行平稳。此外，北交所将在开市前联合各参测机构进行通关测试。

从券商渠道反馈的情况来看，申请开通北交所交易权限的投资者非常踊跃。北京南山投资创始人周运南认为，根据此前科创板和创业板注册制全网测试经验，北交所开市已进入最后冲刺阶段，预计北交所近期会陆续发布六大基础业务规则正式实施文件及其相关配套措施。

券商反响积极

两次全网测试内容为验证市场机构核心技术系统，应按照《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.46)》《交易支持平台市场参与者技术系统开发指南V1.0》等技术规范的要求，对北交所开市涉及的交易、行情等业务进行改造，达到上线要求。

券商是数量最多的参测机构，对测试结果反馈良好。“第二次测试内容主要是针对投资者适当性管理、委托权限控制、行情揭示、各交易渠道委托功能等进行复测。”招商证券相关业务负责人接受中国证券报记者采访时说，“在两次全网测试中，我们在严格按照北交所测试方案进行测试之余，还拓展性地针对一些极端场景及特殊场景进行测试，确保系统符合各业务场景要求。因此两次测试的完成时间差异不大，均及时反馈了测试报告。”

中国证券报记者从方正证券获悉，方正证券高度重视北交所开市准备工作，紧锣密鼓筹备配套措施。作为首批上线开通北交所交易权限功能的券商之一，方正证券运营、金融科技相关部门协同参加了北交所组织的两次全网测试，验证公司核心交易系统、小方App、小方PC交易端对于北交所开市的技术准备。目前，方正证券已专门设计了便于投资者开通北交所交易的通用交易界面、快捷入口及专用入口，设立独立板块用于揭示北交所行情内容。

市场参与度高

一位大型券商营业部的经纪人告诉中国证券报记者，截至10月10日，其所在营业部符合北交所投资者适当性要求的投资者中，接近60%的投资者已提交预约开户申请。“一些投资者还在观望，想等北交所开市后再择机开户。”该经纪人说。

招商证券上述相关业务负责人称：“在北交所开市前准备工作中，公司以‘减少投资者麻烦，优化投资者体验’为目的，对于北交所上线前投资者的交易权限并非采用预约方式，而是采用了直接开通的方式，即在北交所开市后，投资者可以直接参与交易，无需在前期预约后再次操作权限开通。9月22日至今，公司新增‘北交所合格投资者’近2万户，新增‘股转一类及二类合格投资者(可交易北交所股票)’近8000户。”

据悉，截至10月8日，方正证券预约开通北交所交易权限客户已达2.2万户，日均超2000户。

应评估好风险

目前投资者只能预约开户，正式开通须等到北交所开市后才能进行。“这是交易规则定的，与本次技术测试关系不大。”北交所相关人士指出。

专家预计，满足北交所投资者适当性要求的个人投资者接近800万户。

投资者参与北交所热情高涨。中国证券报记者注意到，有资深投资人在朋友圈提议对公司有研究的好友共建社群，每周重点研讨2家公司：新三板和北交所各一家。“包括商业模式、估值逻辑、财务指标、行业情况等。”

中信证券提醒投资者，北交所主要服务创新型中小企业。虽然具备广阔的成长空间，但这些企业规模可能偏小，客户集中度往往较高，导致应对外部冲击风险的能力较弱。因此，在开通北交所权限时，投资者要评估好风险承受能力，做能力圈内的投资选择。

据新华社

(责编：赵竹青、陈键)