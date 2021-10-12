原标题：激活青年“双创”热情 驱动澳珠极点“蜕变”

“青春激昂，梦想飞扬”，2021·第七届珠海市大学生创业大赛暨第二届珠澳大学生创业大赛于10月9日在横琴启航，正式拉开为期一个月创新创意比拼的序幕，为加速珠澳两地人才协同发展搭建交流互动平台。

值得一提的是，本届比赛首次增设珠澳文旅创意赛，进一步促进两地资源、产业融合发展。赛事由珠海市人力资源和社会保障局主办、珠海市人才资源与就业服务中心承办。

珠海市大学生创业大赛作为珠海市最具影响力的公共创业服务品牌之一，至今已连续举办六届（2020年因疫情停办），始终关注创新产业发展，累计吸引近千个项目参赛，其中获奖项目上百个，总资助金额达百万元，已成为青年大学生成长成才的“助推器”。

今年，在《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式出台的背景下，赛事将强化与澳门的联动。启动仪式上，澳门高校代表澳门旅游学院院长黄竹君，表示希望通过此次大赛，充分发挥澳门产业优势，让澳门学子进一步投身粤港澳大湾区及粤澳深度合作区建设，融入国家发展大局。

据了解，为加大对珠澳两地特色文化资源、旅游资源的深度挖掘，培育高水平的文化和旅游创意设计人才，本届比赛首次增设珠澳文旅创意赛，充分发挥澳门文旅文创特色产业的优势，进一步增强澳门创业项目参与度，推动文化资源、文化创意设计与珠澳文化旅游产业融合发展。

珠澳文旅创意赛面向珠澳各大优秀高校设计类、工艺类等相关专业的教师与学生，手工非遗传承人，文化创意类企业，美雕手工艺人等人群征件，整体着力打造“文旅+”赛事品牌、注重创意生活、注重与其他产业的跨界融合、强化与市场化企业的对接、注重成果转化、突出资源库功能、注重作品原创性，以期实现多元产业跨界融合发展。

主办方介绍，所有获奖项目可免评审优先入驻广东珠海公共创业孵化（实训）基地培育，享受两年免场地租金等扶持优惠，并按规定享受创业资助等政策支持；符合条件的创业者，将优先推荐至经办银行申请创业担保贷款，政府按政策规定给予创业担保贷款贴息；所有获奖项目，将优先推荐给大赛合作投资基金和创业投资机构，享受项目对接会等相关投融资服务。

通过多角度深入挖掘珠澳两地文化资源、经济资源、人才资源，大赛进一步激活“双创”热情，营造良好“双创”氛围，为实现粤澳深度合作提供强有力人才支撑，构建粤港澳创新创业平台，做强做大澳珠极点。

(责编：赵竹青、陈键)