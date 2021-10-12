原标题：调查显示：民众购买商业保险的比例仍较低

权威研究显示，在退休后的健康管理方面，民众已经普遍预知健康风险，表现出较高的忧患意识，对医疗保健和护理服务有较高期待，但为之做好充分准备的有效行动不足——究其原因，一是民众认知有待拓展，二是可供民众选择的服务和产品有限，三是民众健康支出和参保投入水平距离保障目标仍有差距。

针对以上问题，中国社会科学院世界社保研究中心于10月10日发布的《2021大中城市中产人群养老风险蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）建议，在政府基础保障之外，商业机构尤其是保险行业应加强创新，针对不同群体提升其认知水平，提供更加专业和系统的服务方案和产品组合，以满足不同需求。

这一《蓝皮书》由中国社会科学院世界社保研究中心（社会保障实验室）联合腾讯新闻及友邦保险，对中国医疗保险现状、退休者健康风险认知、医疗支出资金储备和民众对健康保障的预期等问题，在全国10个城市超过5000人的调研基础上，做出解答。

调研发现，98.9%的受访者自报参加了政府主导的医疗保障计划，包括城镇职工基本医疗保险（59.8%）、城乡居民医疗保险（6.5%）及公费医疗（6.5%），仅有1.1%的受访者没有参与任何国家医疗保障计划。

但需要注意的是，在不同职业分类中，仍有16.4%的灵活就业者和5.4%的个体就业者，尚未参加社会医疗保险。这意味着，一旦身体染疾，他们将无法获得任何基础性保障。

公开数据显示，2020年职工医疗保险参保3.45亿人，享受待遇17.9亿人次，居民医疗保险参保10.17亿人，享受待遇19.9亿人次。从个人负担来看，两者政策内报销比例分别为85%和70%,但仍需要补充保障以减轻个人和家庭的自付负担。

商业保险则作为多层次医疗保障体系的重要组成部分，可为民众提供更加丰富和个性化的医疗保障选择。但现实状况是，53.2%的受访者没有购买任何商业健康保险。这一数据与行业的整体状况相匹配：2020年全国健康险原保费收入8173亿元，仅占当年GDP的0.8%,人均保费收入为579.5元——与政府设定的5%和人均3500元的保险业发展目标相距甚远。

受访者中，仅有5.5%、7.4%和8.0%的人购买了健康意外险、重大疾病险和长期护理险。受访者自报的商业健康险平均保额为12.9万，其中保额在10万以下的占63.4%。

值得注意的是，依托互联网发展起来、具有相互保险特征的“网络互助”，以及各地政府推动、具有普惠性质的城市定制型补充医疗保险（“惠民保”），由于投保门槛较低，获得了民众青睐。20.8%的受访者参与了各种形式的“网络互助”计划，22.9%的受访者购买了“惠民保”。

总的说来，政府主导的基础医疗保险覆盖面较广，然而民众购买商业保险的比例较低。尽管受访者对退休后遭遇大病颇有担忧，却在购买保险以降低生病后开销的行动上较为迟缓，准备并不充分。

“病来如山倒，病去如抽丝。”老年人对这句俗语有着更加深刻的体会。随着年龄增长，身体机能下降，疾病和失能风险逐渐加大。受访者最担心退休后发生的风险，分别是“医疗负担太重”、“长期护理负担太重”——这一数据显示，人们对退休后生活的最大担忧与健康相关，需要提前谋划。

在各项医疗费用支出中，人们最担心包括癌症、心脏病、脑血管疾病在内的重大疾病费用，有74.%的受访者选择了它。其次，有70%的受访者担心在慢性疾病上的支出，包括肝硬化、高血压和糖尿病等。再次，有57%的受访者担心生活不能自理时需要请人看护的费用。

同时，调研数据还显示，当人们退休后处于半失能或者完全失能状态时，都期待获得良好的医疗服务保障（医院）和专业的护理服务（机构）。

(责编：赵竹青、陈键)