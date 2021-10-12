原标题：全国“断卡”行动推进会召开 部署打击“两卡”违法犯罪攻坚战

国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室11日召开全国“断卡”行动推进会，总结工作成效，对打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪工作进行再部署再推动。会议强调，各地各部门要加大打击力度，强化行业治理和重点整治，坚决打赢“断卡”行动攻坚战，从根源上遏制电信网络诈骗案件高发势头。

会议指出，自去年10月全国“断卡”行动开展以来，各地各部门高位推动，密切协作，坚持摧网络、打团伙、断通道，侦查打击、行业治理和重点整治同步推进，有效挤压了“两卡”犯罪生存空间，有效遏制了电信网络诈骗案件快速上升势头。当前，“断卡”行动已进入关键时期和攻坚阶段，各地各部门要清醒认识“两卡”违法犯罪严峻复杂形势，以更大的决心、更强的力度、更实的措施，不断推进“断卡”行动向纵深开展。

会议强调，要进一步加大打击力度，重点打击“两卡”收购贩卖人员、网络招募“卡农”和“跑分客”中介人员、与境外犯罪团伙直接勾连人员和行业内部工作人员，紧盯贩卡网络，深挖幕后“金主”，斩断犯罪链条，不断掀起打击治理新高潮。要进一步加强行业治理，国务院联席办将对“两卡”问题突出的金融机构和通信企业实施挂牌整治，依法严厉处罚一批涉案问题突出的通信营业厅和代理渠道，加强对涉案银行和支付机构的执法检查、督促整改，坚决查处勾结不法分子的内部人员。相关金融机构和通信企业要尽快升级优化风控模型，进一步加大拦截力度。

会议要求，要继续实施重点地区“红黄牌”警告约谈制度，坚决关停高危卡、管控可疑卡、严把开卡关，全力去存量、控增量。要建立涉案“两卡”线索快速通报机制，加大信用惩戒力度。要加强对从业人员宣传教育，对目标人群开展精准宣传，曝光行业“内鬼”，形成有效震慑。

国务院部际联席会议办公室、工业和信息化部、中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责同志作工作部署，江苏省公安厅、四川省通信管理局、人民银行杭州中心支行、河南省南阳市中级人民法院、上海市人民检察院有关负责同志作交流发言。(记者 郭超凯)

(责编：赵竹青、陈键)