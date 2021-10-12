新华社记者王立彬、赵珮然

原标题：新华时评：让生态文明成为每个地球公民的自觉

点点奉献，汇成海洋。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会11日在云南昆明开幕。美丽的春城街头，志愿者身影不时映入眼帘。此次大会发布的城市志愿者形象IP是“小水滴”，寓含着万物生灵对每一个地球公民的期待。

人人参与，全民行动。这是我国提升生物多样性治理能力的重要举措之一。在生物多样性保护方面，政府加强引导、企业积极行动、公众广泛参与的体系基本形成。通过落实好《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021－2025年)》等，以及更好地发挥长江江豚、海龟、中华白海豚等重点物种保护联盟的作用，公众参与生物多样性保护的方式更加多元化。

抓好节点，以点带面。这是生物多样性保护公众参与度全面提高的重要途径。每一年，在国际生物多样性日、世界野生动植物日、世界湿地日等重要时间节点，各地都举办系列活动，开展生物多样性保护宣教科普。今后要不断创新方式，切实把生物多样性保护从“纪念日”向“每一日”深入推进。

故事要分享，经验要交流。参加此次大会的志愿者队伍，包括精通英语、法语、德语、泰语、缅甸语等语言的人。这也是交流生物多样性保护中国故事的难得机会。开幕式文艺演出，身着盛装的少数民族艺术家，用本民族语言和独特唱腔，边唱边跳，赞美山青水碧、地美天蓝的家乡，向远方的客人表达欢迎和祝福。会场内外，不同的语言拼写着亚洲象、滇金丝猴和“扶荔宫”，不同的音调、不同的发音，汇合成呵护万物的地球之声。

全球性生态危机是我们每一个人都要面对的危机，每一个人的活动汇集成人类活动，攸关万物生死存亡，需要真正的命运共同体意识。

从自身做起，从举手投足做起，从妥善处理每一个塑料袋、每一片垃圾开始，每一个地球公民“独善其身”可以成为善利万物之始。生态文明是中国倡导的美好愿景，也是全人类的共同愿望。作为东道国，中国将与国际社会共同努力，为全球生物多样性保护贡献中国智慧中国力量，推动各方为生物多样性保护作出切实承诺、采取有效行动。

所有的承诺，都离不开每一个地球公民的自觉。

行动起来，从现在就开始！

(责编：赵竹青、陈键)