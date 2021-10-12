刘育英

原标题：工信部总工程师：中国IPv6“高速公路”全面建成

中国工业和信息化部总工程师韩夏11日介绍说，中国IPv6(互联网协议第六版)网络基础设施规模全球领先，已申请的IPv6地址资源位居全球第一。中国IPv6“高速公路”全面建成。

在当日举行的2021中国IPv6创新发展大会上，韩夏介绍说，中国IPv6用户和流量规模显著提升，移动网络IPv6流量从无到有，占比达到22.87%，提前超额完成年度目标。

据了解，中国IPv6地址拥有量近6万块，位居世界第一，IPv6活跃用户数达到5.5亿，IPv6在繁荣数字经济发展数字经济发展数字社会的地位和作为日益凸显。

据韩夏介绍，工信部明确了终端设备要支持IPv6功能要求，主要手机厂商新发布的机型技术电芯企业新部署的终端设备已全面支持IPv6。

目前基础电信企业已经全部具备条件进行IPv6的升级改造，正加快开展老旧设备的替换等工作。

韩夏强调，在取得显著成果的同时，中国IPv6规模部署在互联网应用IPv6浓度、固定终端IPv6支持能力等方面仍存在短板。下一步，行业各方需加快规模部署，提升服务能力，协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造。

韩夏表示，要深化融合应用，赋能行业发展，鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。(完)

(责编：赵超、陈键)