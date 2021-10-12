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智慧养老如何跨越“数字鸿沟”？业界呼吁以人为本

徐珊珊
2021年10月12日08:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：智慧养老如何跨越“数字鸿沟”？业界呼吁以人为本

智慧养老如何跨越“数字鸿沟”？业界呼吁以人为本

　　第十届江苏国际养老服务博览会现场。　徐珊珊　摄

　　11日，第十届江苏国际养老服务博览会“2021江苏国际养老服务数智化发展创新论坛”在南京举行，业界人士共商“养老服务数智化发展”大计，探讨智慧养老发展路径。

　　如何用数字科技赋能驱动养老行业，升级提升传统养老服务，为老人提供真正智慧化的养老服务，是当下社会和企业的重点关注议题。但是，随着市场上的智慧养老产品日益丰富，老人如何享受智慧养老助老？老年人的“数字鸿沟”问题不可小觑。

　　AI眼底筛查设备吸引了不少老年人的关注。　徐珊珊 摄

　　根据国务院办公厅印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，要在政策引导和全社会共同努力下，有效解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，让广大老年人更好地适应并融入智慧社会。到2022年底前，老年人享受智能化服务水平显著提升、便捷性不断提高，线上线下服务更加高效协同，解决老年人面临的“数字鸿沟”问题的长效机制基本建立。

　　“老龄化过程不是一场危机，人类老龄化的未来会更美好。”复旦大学社会发展与公共政策学院教授任远表示，数智化养老是养老、健康和信息化结合在一起，具有巨大的市场空间，未来要构建更加智能繁荣和充满活力的智慧老龄社会。

　　如何推进数智化养老服务体系的建立？任远指出，要解决老年人面临的“数字鸿沟”问题，根本在于重新构造老年人积极的社会生活形态，应以社会为本而不是技术为本，要强调技术的适老应用和社会的数字改造。他建议，要整合数据形成大数据的云平台和基础设施建设；在老年人口服务中积累和产生数据形成老年人口大数据；根据老年人需求提供精准化服务；优化资源配置的供给服务体系；数据挖掘和信息智能服务系统的建设。

　　博览会现场，“天与养老”展位前的AI眼底筛查设备吸引了不少老年人的关注。上海天与养老服务有限公司总裁彭剑波介绍，该设备可以通过AI人工智能技术对老人的28种疾病风险进行筛查，包括各种眼部疾病，糖尿病、高血压、冠心病、帕金森、阿尔茨海默症、白血病、脑部肿瘤等疾病。目前，这套解决方案已经在全国三十多家三甲医院院内使用。

　　在彭剑波看来，智慧养老发展经历“从无到有，从有到优，从优到精”三个阶段。未来，如何将大数据和人工智能运用到养老服务中，这是所有企业需要探讨的一个课题。但对于所有养老服务企业来说，最重要的还是以人为本。他说，“养老服务万变不离其宗，不管未来社会多么智能化，最终还是需要人来提供服务的，让老年人感受到情感上的关爱，这才是高质量的养老生活。”(完)

(责编：赵超、陈键)

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