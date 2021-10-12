原标题：“数据上云”赋能医疗行业数智化转型

如今,“看病难、看病贵、看病烦”已成为百姓头疼不已的问题。但随着互联网+医疗和卫生健康领域“最多跑一次”改革工作的不断深入,智慧医疗逐渐走进人民生活,为老百姓开启了新的就医体验。

“医疗资料分散在不同医生的电脑上,查找资料需要互相传输,操作有些烦”、“每个医生对医疗文件进行修改,很难找回文件的最初版本”,面对这些问题,吉林省辽源市某医院通过云空间来管理医疗资料。

在云空间内,管理员根据医疗文件类目创建不同的群组盘,并为群组盘内的医生按需设置文件上传、下载等操作权限。医生每天将医疗文件和影像资料上传到对应的文件夹内,进行统一管理和存储,降低资料外泄、误删、损坏等风险,保障患者资料的安全性。同时,医生通过在线文档对医疗资料进行修改,在云空间内可查看历史版本,解决了历史文件难追溯的问题,也满足病历资料在不同科室间协作与共享的需求,便于后期查阅。通过云空间存储医疗资料,为医生打造了云端知识库,可随时随地查找资料。

在客户提出针对医疗档案、医疗影像数据、临床数据等有长期存储需求时,移动云云归档产品为张家口怀安县医院和保定曲阳县人民医院提供了TB级的按量计费、高可靠且易于管理的离线数据归档能力,帮助用户把本地长时间保存且访问频率低的大量离线数据归档上云,通过云归档设置本地数据保存周期,到期自动释放本地存储空间。解决了大量访问频率低的数据占用本地存储压力和存储维护费用高难题,为医院节约了整体数据保存成本。

针对医院PACS影像数据、关键数据库、关键业务数据从医院本地备份到云端的异地灾备需求,移动云云备份产品为张家口怀安县医院关键数据库以及白银血站部署在甘肃-兰州节点的关键业务数据提供了TB级的数据备份服务能力。用户只需要在云备份控制台设置定时备份任务,无需用户停用当前业务也可按时触发数据热备。当出现硬件故障、勒索病毒、自然灾害等造成数据丢失,以致业务无法正常运作时,可通过云备份将云端数据恢复到本地,从而保障了医院数据安全和业务的正常运作,减少了因数据丢失带来的损失。

近年来,四川省成都市新都区积极打破“信息孤岛”,在四川省内云上打造了“云上医疗”系统,提高了服务能力和管理水平。但早期的云资源与线路不够智能,让维护工作变的困难,即使是小问题的处理也要提工单、走流程,步骤繁琐,维护效率低,因此“住户”急需“搬新家、住新房”。处理维护人员的困难与诉求更是满足老百姓的便民需求,对此,移动云采用“工具+服务”双管齐下模式,充分调研现有资源和业务状况,提供了详细的迁移方案,顺利完成了业务系统的迁移工作。

至此,成都新都医共体的维护人员可以在操作界面上享受“一站式”服务,可以轻松完成资源维护工作,可以方便地对云上医疗系统功能进行扩展,可以实时查看资源的使用状况,任何操作都不用再走繁琐的申请流程。

(责编：赵超、陈键)