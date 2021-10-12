郑莹莹

原标题：产业规模超过6000亿元 上海如何建设世界级生物医药产业集群？

2021上海国际生物医药产业周 郑莹莹 摄

上海首次举办的2021上海国际生物医药产业周11日于此间开幕。现场，一批国内外龙头企业成为上海首批“世界级生物医药产业集群合作伙伴”，助力加强上海生物医药行业的国内外交流与合作。

上海如何建设世界级生物医药产业集群？生物医药产业是上海三大先导产业之一。数据显示，2020年，上海市生物医药产业规模超过6000亿元(人民币，下同)，其中，相关工业总产值突破1400亿元。

行业对话 2021上海国际生物医药产业周组委会供图

“有些(外资药企)可能会有‘撤离’的动作，但罗氏最近这几年一直在‘加码’。我们之所以在上海建研发中心，目的在于跟本土的科学原创发现、临床资源进行融合，真正形成‘在中国，为世界服务’的梦想。”罗氏制药中国总裁边欣在活动上说。

在她看来，建设世界级生物医药产业集群有两个关键点。一是更高水平的开放，让更多人才在体系内部流动，同时也使科研院所、医疗机构的创新成果能够互享、互通。二是世界级的生物医药产业集群特别强调前沿和原始创新，包括现在医疗数据变得越来越重要，如何从造福患者的角度利用好医疗数据，也值得特别关注。

上海公布一批世界级生物医药产业集群合作伙伴 2021上海国际生物医药产业周组委会供图

资料显示，全球排名前20的药企和医疗器械企业分别有18家和17家落户上海，纷纷在沪设立中国区总部、研发中心或生产基地等。

阿斯利康全球首席执行官苏博科在视频发言中也表示，位于上海的阿斯利康全球研发中国中心完成了全面升级，将进一步提升其在全球研发链条中的地位。

在生物医药产业发展上，上海不仅“外功”了得，也勤修“内功”。上海全市建立了6个国家级和17个市级临床医学研究中心，在生命科学、药学等领域集聚了一批中国国内领先的科研院所。

联影集团董事长薛敏表示，联影是上海本土成长起来的企业，上海的医疗资源优势非常明显，有一大批高水平的医院，这给行业创新带来源泉，“我们行业很多原始创新其实来自临床需求，医院医生在诊断疾病的过程中发现一些新需求，激发新想法，产生新项目。”

他认为，上海要建设“世界级生物医药产业集群”，不仅产业要有相当的规模，达到千亿级甚至万亿级以上；而且要有一批具备世界一流创新能力的企业；还需要构建完整的产业链。

中国科学院上海药物研究所所长李佳强调了“原创”的重要性，他认为这是建设世界级生物医药产业集群最核心的要素，我们只有在原始创新上达到了足够高的高度，才能真正达成“不止是产业，而且是创新能力，在世界上引领”这一愿景。

上海今年出炉《关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》，其内容覆盖研发、临床、制造、应用等全产业链的政策体系，也明确了上海生物医药产业未来3年内发展方向。上海已形成了以张江为核心，以临港新片区等5个特色园区为支撑，以其他特色基地为补充的“1+5+X”产业发展布局，“张江研发+上海制造”联动发展格局不断优化。在当天的开幕活动上，上海生物医药前沿产业创新中心(筹)揭牌。(完)

(责编：赵超、陈键)