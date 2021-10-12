李 鉴

原标题：“玄武”照临金秋到 在十月星空里找找这些传统星官

“亭皋木叶下，陇首秋云飞”（南北朝·柳恽《捣衣诗》），金风送爽的十月，秋季四边形即将成为星空主角。入夜之后，它们从东南方高空逐渐上升，夏季大三角则从头顶经西南向西逐渐下落。东边的猎户座还没有升起，北边的北斗七星盘桓至地平附近的低空，而仙后座正高悬于东北，为人们指引着北极星的方向。

今年10月，五大行星中，火星几乎与太阳同时升落，无法观测，其他几颗行星的观测条件都不错。金星为昏星，黄昏时分出现在西方天空，而且还在逐日变亮。木星和土星都可以在前半夜观测。水星由昏星变为晨星，并将在25日迎来今年最后一次观测良机。

10月：看玄武七宿与“北方战场”

我国传统星官体系中的北方玄武七宿——斗、牛、女、虚、危、室、壁，正好在10月入夜后出现在南方高空，利于观测。玄武起源于我国上古时期夏民族和越人的龟蛇图腾崇拜。据考证，在东汉以后就已出现了与龟蛇、玄武相对应的星象图，后来演化为龟蛇缠绕的形象。

玄武七宿中的牛宿并不是牛郎星，女宿也不是织女星。“牛郎”这一名称不在我国传统的283个星官之列，是民间的俗称。它其实属于“河鼓”星官（代表银河边上的战鼓）的三星之一，明清之际西学东渐后被叫作河鼓二，位于现在的天鹰座。牛宿则位于河鼓的东南方，属于现在的摩羯座，他是天上的牵牛人，代表耕种的男丁。女宿又名“婺女”或“须女”，是织布女或宫女，位于宝瓶座的东部。而织女星位于现在的天琴座，她是天帝的孙女，是皇家后代。牛宿与牛郎星相隔20度左右，女宿与织女星则相距近50度。

在七宿的南部，从虚宿到室宿以南，有一个著名的“北方战场”，这里的星宿名称都和战争有关。其中最亮的是“北落师门”（现在的南鱼座α星），它是我们秋季入夜后在南天最容易看到的亮星，意为北方军营的大门。它的旁边是“天纲”星，代表天帝的御帐。可见这个战场的规格很高，天帝御驾亲征。它们的北边有“羽林军”星官，摆出长长的“垒壁阵”，以对战西边的“天垒城”——代表丁零和匈奴等北方民族。

10月25日：水星今年最后一次观测良机

水星到太阳的平均距离为0.387个天文单位，它和太阳之间的角度最大不超过28.3度，这意味着它常常会在天还没有完全黑下来时就已落山，或者刚从地平线上升起没多久，天就已经大亮。我们只能在黎明或黄昏时看到它。

每当水星和太阳的角距离最远（天文学上称为“大距”）时，就有可能迎来较好的观测机会。在我国的大部分地区，一年通常只有2—3次最佳观测机会。水星是昏星时，3月底到6月初（尤其5月中下旬）有机会达到比较大的高度，人们可以在傍晚向西方天空去寻找。水星是晨星时，9月初到12月初（尤其是10月中下旬）水星高度有机会达到较大，可以在黎明向东方寻找。今年10月25日水星达到西大距，在北京观测，当天日出时水星地平高度约为17度，亮度约-0.6等。在南方观测，水星还会略高一点儿，例如在广州，日出时水星地平高度约为18度。

本次西大距是今年最后一次水星最佳观测机会，我们可以在早上6点左右往东方低空去搜寻它的身影。需要注意的是，日出时观测水星一定要注意避开太阳，以免灼伤眼睛。

10月30日：金星东大距，亮如探照灯

金星和水星一样，也是在黎明或黄昏时出现，不过它的亮度仅次于太阳和月亮，而且可见时间更长，比水星容易观测得多。金星作为晨星在东方现身时，可以持续大约263天（约8个半月）。此后，它来到太阳身后，消失大约50天，随后又于日落时分出现在西方，成为昏星。又过大约263天后，它再次靠近太阳，不过这一次它将从太阳和地球之间穿过，仅仅消失大约8天，就又出现在东方成为晨星。如此循环往复，一个完整的周期大约需要584天。

10月30日，金星运行到太阳东边最远处，即金星“东大距”，距离太阳47度左右。虽然这天日落时它的高度较低，不过亮度可达-4.6等，犹如探照灯一样，值得一看。越往南，金星的观测条件越好。例如在北京，日落时金星出现在西南方低空18度左右，20分钟后就将没入地平。而在广州，日落时金星的地平高度约为30度，大约一个半小时后才落山。

此外，本月14日和15日傍晚，刚过上弦的月亮将来到土星、木星附近，组成“双星伴月”的美景。届时它们将出现在东南方二三十度的低空，非常醒目。（作者系北京天文馆副研究员）

(责编：赵超、陈键)