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滨海重度盐碱地有了中国的草品种

赵秋丽 冯帆 通讯员 季文豪 杨春娟
2021年10月12日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：滨海重度盐碱地有了中国的草品种

　　近日，经国家林业和草原局草品种审定委员会审定，鲁东大学滨海草业科学与技术研究院研究培育的鲁滨2号杂交狗牙根、鲁滨3号海雀稗通过国家草品种审定。自2020年以来，该研究团队研究培育的3个“鲁”字号耐盐草品种获准用于海滨盐碱地生态修复、草坪绿化。

　　“我国对草类植物育种工作开展较晚，草坪及牧草等抗逆植物的基础研究及产业化程度现仍处于起步阶段。”全国草种质资源技术协作组组长、鲁东大学滨海草业科学与技术研究院付金民教授说。

　　针对我国土地资源和淡水资源日益匮乏的新形势和滨海盐碱地植物生态修复的世界性难题，为进一步推动中国盐土资源的可持续利用，鲁东大学滨海草业科学与技术研究院以付金民为核心的研究团队，多年来瞄准滨海盐碱地植物生态修复技术前沿，致力于滨海草种质资源与分子育种的创新与应用研究，收集了涵盖全球草坪草、牧草、生态草等野生种质资源3250份种质材料，建立了种质材料资源圃和种质资源数据库，构建了滨海草本植物抗逆评价体系，团队建成的“国家草品种区域试验站（烟台）”“山东省滨海耐盐草业工程技术研究中心”“烟台市滨海草省级林木种质资源库”等已成为集研发和示范于一体的科研平台。团队研究培育的“鲁滨1号”沟叶结缕草和“鲁滨2号”杂交狗牙根分别具有生长期长和建植快的特性，均拥有优良的耐盐能力，在滨海重度盐碱地建植后，0-10厘米土层含盐量显著下降，有机质明显增加。“鲁滨3号”海雀稗极耐盐，建植速度快，再生能力强，具有优良的盐碱生态修复能力。

(责编：赵超、陈键)

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