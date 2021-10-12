李华林

原标题：老字号能否讲出新故事

人们在2021年中国国际服务贸易交易会首钢园区老字号专区参观、购物。

新华社记者 徐 钦摄

前不久，拥有400年历史的老字号张小泉登陆创业板，成为A股市场“剪刀第一股”。其实，积极奔赴A股市场的老字号企业并不只张小泉一家，五芳斋、天津同仁堂、西安冰峰汽水等均在排队等候进入资本市场。老字号为何纷纷钟情资本市场？老字号上市能否讲出新故事？老字号要利用资本市场实现更快更好发展，还需要做哪些功课？

争相上市为哪般

老字号上市并非新鲜事，已有不少老字号企业早就搭上资本市场的快车，一路高歌猛进。比如，有500年历史的广誉远、180岁的恒顺醋业、450岁的片仔癀等，都已成为A股市场中的风景线。

今年以来，老字号冲进资本市场的热情更是高涨。除张小泉外，已有多家老字号递交A股上市申请。6月份，五芳斋递交招股书，拟登陆上海证券交易所，募资约10.56亿元；7月份，西安冰峰饮料向深圳证券交易所递交招股书，拟发行不超过6000万股，欲募集资金6.69亿元；在6月份，天津同仁堂创业板IPO获受理，拟募资7.22亿元；等等。

老字号为何争相上市？业内专家认为，当前，部分老字号企业发展面临着内外交困的局面。外困在于以精于社交营销的各种网红店兴起，在瓜分食品、饮料等老字号的既有市场；内困在于囿于组织架构、体制机制等问题，老字号企业升级迭代、创新发展步伐缓慢，工艺优势释放不足。想要重获新生，老字号企业亟需打破目前的窘境。

一些企业尝试用上市来纾解成长中的烦恼。“老字号企业通常拥有较好的品牌知名度和美誉度，但历史包袱相对偏重，创新能力相对不足。上市能有效解决发展资金问题，帮助化解流动性差、创新能力弱、团队老化等固有难题，推动企业产品和服务创新升级，与时俱进。”品牌联盟董事长王永表示。

王永说，此前，由于上市成本偏高、自身需求不足等原因，老字号在面对资本市场时通常比较保守，但随着注册制改革不断推进，上市环境更加友好，加之有不少老字号成功上市的先例，其他老字号自然也不甘落后。

“老字号有历史、有故事、有品牌，本身就是一种商誉，自带好商誉的老字号，可以通过上市增强估值，利用品牌获得溢价。反过来，通过上市，老字号也能获得更多资本关注和青睐，强化品牌的认知度，让更多年轻消费者熟知，获取更大的市场机会。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示。

上市不等于上岸

老字号上市，一定就会重获新生吗？答案似乎没那么简单。

细数已在A股市场浮沉多年的老字号企业的表现，可谓几家欢喜几家愁。有些老字号依靠资本助攻，一路乘风破浪。比如，贵州茅台已经是A股“龙头”，市值逾2万亿元；海天味业上市7年，从最初不到500亿元的市值一路拉升到如今的4000亿元左右；片仔癀上市18年，营业收入和净利润每年保持增长，成为无可争议的行业龙头股。

有些老字号却因为“水土不服”，经营不善，最终铩羽而归。比如，2015年挂牌新三板的天津“狗不理”，因实际经营状况困难，已于2020年摘牌；1996年于上交所上市的哈尔滨百年老店秋林集团，因连续3年业绩亏损，已于2020年退市。

可见，即使推开了资本市场大门，也不意味着从此就高枕无忧，上市并不等于上岸。

“总体而言，上市是老字号脱胎换骨、焕发新春的有效途径。”王永表示，但上市也将带来更大的考验，对企业的经营管理、风险控制、市场营销、业绩可持续发展等方面提出更高要求，“有很多上市公司董事长戏称，‘上市前一年是一年，上市后一年变四年’，每个季度一次的财报和资本市场的密切关注，将不可避免对企业的长期经营策略产生干扰，如何保持战略定力，不因为短期业绩波动而导致公司自身战略动作变形，这是考验每一个老字号上市公司的难题”。

最大的难关或许在于，习惯“独善其身”的老字号，上市后将站在聚光灯下，产品陈旧、创新不足、转型缓慢等问题也会被完全暴露在公众视野中。

“有些企业上市后被更多监管和投资人审视，一些内部问题外部化，导致企业失去市场信任，业绩下滑；有些企业上市后热衷于资本游戏，盲目追求利润最大化，放弃主营业务，跨界寻求增长点，最后非但主营业务没抓好，副业也没跟上。”盘和林表示，老字号想要在资本市场获得认可，业绩仍然是最关键因素。

未来路在何方

虽然通过上市，老字号获得更多资本“输血”，为企业扩大生产等提供了支撑，但如果仅止步于此，恐怕也非企业发展长久之策。对于老字号来说，成功上市，未来的路或许才刚刚开始，要更好借力资本市场，还有许多功课要做。

“做大靠资本，做强靠品牌，做久靠文化。”王永表示，除了资本运作之外，老字号还要在品牌建设和文化建设上下大力气，只有外树品牌、内塑文化，老字号企业才能获得长足发展。同时，资本运作要为主业服务，不能有钱就任性，一定要在战略选择上保持定力，聚焦主业，狠抓研发，升级产品，优化服务，切不可盲目扩张。很多上市公司出问题，大都不是因为没有抓住机会，而是没能拒绝诱惑。

盘和林认为，资本市场是有规则的，不遵循规则不但会被淘汰，还会损害企业声誉。老字号企业要与时俱进、积极转型，大力破除自身不适应发展的体制机制障碍，规范公司治理，提升企业现代化管理水平，通过产品销量的稳健增长实现营收和利润双增，从而得到资本的持续青睐。

在互联网时代，老字号还要向网红店学习，在营销方式上、商业模式上进行更多探索。“酒香也怕巷子深，没有品牌宣传就意味着会被埋没，老字号要主动拥抱线上渠道，积极利用互联网渠道开展营销。”盘和林表示，品牌经营是老字号制胜的法宝，企业一定要注意保护品牌声誉，诚信经营，防止恶性事件损害品牌形象，用心守护好“品牌”这个老字号的根本。

(责编：赵超、陈键)